Lastbilförare CE

Tst Konstant AB / Fordonsförarjobb / Trelleborg
2025-11-14


Vi är ett litet företag som gradvis expanderar till transportbranschen. Vår bas finns i Trelleborg. Vi samarbetar med internationella företag så kunskaper i svenska och engelska ses som meriterande.

Vi erbjuder dig

En tillsvidaretjänst på heltid med två månaders provanställning

Din profil

• Körkortsbehörighet för lastbil (CE-kort), yrkeskompetensbevis samt giltigt färdskrivarkort.

• Det är önskvärt med några års erfarenhet av chaufförsyrket.

• Du behärskar svenska och engelska och har god fysik

• Ditt dagliga arbete underlättas med viss datavana eftersom vi använder oss av mobila applikationer för återrapportering av utförda uppdrag.

• Du ska trivas med att arbeta såväl självständigt som i team, har god initiativ- och problemlösningsförmåga och brinner för att ge våra kunder service.

För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Att kunna ta egna initiativ är en viktig egenskap vi efterfrågar.

Ansök nedan senast 2025-12-14. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Har du några fundering kring tjänsten eller frågor så är du välkommen att kontakta Danche Gyorgieva, tel 0766347128, mail tstkonstant@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: tstkonstant@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tst Konstant AB (org.nr 559319-0746)
Godsvägen 8 (visa karta)
231 62  TRELLEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9605847

