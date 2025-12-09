Larmtekniker till Sundsvall
2025-12-09
Är du på jakt efter nya utmaningar? Nordlings El & Larm i Sundsvall är i behov av förstärkning! Här välkomnas du till en arbetsplats där du får ta mycket eget ansvar och planera dina egna dagar utifrån kundernas behov. Du kommer tillhöra en härlig arbetsgrupp som tycker att det är viktigt att ha roligt tillsammans på jobbet. Varmt välkommen med din ansökan, vi går igenom urvalet löpande.
OM TJÄNSTEN
Nordlings El & Larm är Västernorrlands lokala Securitas Direct partner. Securitas Direct har sitt huvudkontor i Linköping och har i över 30 år hjälpt verksamheter oavsett bransch att hitta anpassade smarta säkerhetslösningar.
I rollen som larmtekniker kommer du bland annat att arbeta med installation och service av inbrottslarm, kamerasystem, passersystem och mer därtill som ingår i området för säkerhet. Du ingår i ett härligt gäng som idag består av 9 personer och utgår från kontoret i Sundsvall. Dina arbetsdagar spenderar du ute hos kund, främst företagskunder, för att genomföra installation, service och underhåll.
För att du ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen så kommer du få en grundlig introduktion under din första tid, samt löpande interna utbildningar under anställningens gång. Under din första tid kommer du arbeta tillsammans med en erfaren larmtekniker för att på sikt bli allt mer självgående.
Du erbjuds:
• Interna utbildningar inom Securitas Direct
• En arbetsgivare som lägger stor vikt vid sina medarbetares välmående
• Frihet under ansvar, du planerar själv dina dagar utifrån kundernas behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet från ett tekniskt arbete, gärna inom el, nätverk eller fiber
• Har ett stort tekniskt intresse och tycker om problemlösning
• Innehar B-körkort
• Har goda kunskaper i svenska, i tal såväl som skrift då all dokumentation och kundkommunikation sker på svenska
Det är meriterande om du:
• Är elektriker eller har arbetat med svagströmsinstallationer
• Har arbetslivserfarenhet från säkerhetsbranschen exempelvis inom säkerhetslösningar
• Har kunskaper inom IT-nätverk
För denna tjänst kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är:
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Social
Övrig information:
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, kontorstider 08:00-17:00
Placering: Sundsvall, då resor förekommer i tjänsten kommer du erbjudas tjänstebil alternativt förmånsbil
Bakgrundskontroll kommer att genomföras före anställning.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nordlings El & Larm AB är ett etablerat el- och larminstallationsföretag med säte i Timrå, och med verksamhet främst i Sundsvallsregionen och omnejd. Dom erbjuder installation och service av inbrotts- och säkerhetssystem såsom inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning - både vid nyinstallationer och komplettering av befintliga system. Ersättning
