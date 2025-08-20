Larmtekniker Till Fmtis
Larmtekniker till FMTIS ledningstödsenheten
FMTIS Ledningsstödsenhet (LSE) Genomförandeavdelning Stockholm
stödjer Högkvarteret och Försvarsmaktens adresser i Stockholm
avseende drift och underhåll av lednings- och insatssystem i samtliga
beredskapsnivåer, både nationellt och internationellt.
För att stärka vårt arbetslag och förmåga söker vi nu ett antal
larmtekniker. Vårt uppdrag är unikt och ställer stora krav avseende
kvalitet, säkerhet och integritet. Vi skall förutom att klara uppdrag här
och nu, även rusta för att kunna möta framtida krav. Vi ser att du delar
våra ambitioner och hoppas att du vill bli en av oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i första hand i att genomföra förebyggande
och avhjälpande underhållsarbete, och i viss mån driftsättningar och
installationer i tekniska bevakningssystem. Tekniska
bevakningssystem innefattar: inbrottslarm, passersystem, CCTV och
integrerade system.
Exempel på system du kommer hantera är: Pacom Unison/ Sentrion,
Salto och Milestone.
Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak i Försvarsmaktens
lokaler i Stockholm.
Vi erbjuder
Intressanta och omväxlande arbetsuppgifter inom en av Sveriges
största myndigheter med ett unikt och viktigt uppdrag. Tjänsten ger
möjlighet till egen utveckling både genom att växa i arbetsuppgifter
och genom kvalificerade (interna och externa) utbildningar inom de
områden och verktyg du kommer att arbeta med. Förutom att du
kommer att lära dig våra interna system och processer, lägger vi stor
vikt på säkerhetsutbildning. Ditt arbete kommer att utföras
huvudsakligen i Försvarsmaktens lokaler i Stockholm. Du har
möjlighet att träna på arbetstid upp till 3 timmar i veckan.
Tjänsteresor,deltagande i övningar och beredskapstjänstgöring i hemmet kan
förekomma.
Vi är övertygade om att en blandad grupp i olika åldrar och med olika
bakgrund skapar ett starkt och robust arbetslag och en dynamisk och
sund arbetsmiljö. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller
motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga.
• Erfarenhet av arbete med trådbundna tekniska
bevakningssystem (inbrottslarm, passer- och CCTV-system).
• Goda IT-kunskaper och datorvana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och
engelska
• Körkortsbehörighet B
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Erfarenhet av statlig/kommunal verksamhet
• Erfarenhet av tjänstgöring i försvarsmakten
• Värnplikt eller motsvarande (t.ex GU)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du är en god
lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är
kvalitetsmedveten, utvecklingsorienterad och har gott sinne för
ordning och planering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt intresse av
och förståelse för larmsystem. Ett personligt engagemang väger
tyngre än formella utbildningar.Övrig information
I Försvarsmakten benämns tjänsten Teleingenjör
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom
Försvarsmakten.
Befattningen är civil.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Placering Östermalm/Gärdet i Stockholm.
Vill du veta mer om befattningen eller anställningsvillkor är du
välkommen att kontakta rekryterande chef: Sebastian Westerlund
Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS:
OFR/O Håkan Larsson
OFR/S Martin Sparr
SACO Per Lohman
SEKO Matz Felix
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
