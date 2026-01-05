Lärarvikarie sökes till Ramunderskolan åk 7-9
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Ramunderskolan är Söderköpings kommunala högstadieskola med ca 500 elever. Vi arbetar för vår vision Lust att lära och mod att förändra med våra kärnvärden Nyfikenhet, Samarbete och Glädje:
• På Ramunderskolan är vi nyfikna - på dig, på samhället, på världen. Vi gillar att lära oss nya saker och vågar göra fel eftersom vi ser det som en förutsättning för lärande.
• På Ramunderskolan tror vi på samarbetets kraft och att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi hjälps åt och gillar att göra saker tillsammans.
• På Ramunderskolan tänker vi att en positiv inställning och glädje skapar resultat.
Ramunderskolan är centralt placerad i Söderköping, nära idrottsanläggningar och friluftsbad, samtidigt som skog och natur finns tillgängligt inom gångavstånd. Här jobbar drygt 60 personer i tre arbetslag. Vi har en stor andel behöriga lärare och lägger stor vikt på att alla ska trivas på skolan, såväl elever som vuxna. I vårt arbete med att bygga elevernas självkänsla och trygghet jobbar vi med "Motivationslyftet" och ett kamratstödjarprogram som vi kallar för "Amigos". En av våra språklärare är skolans EU-ambassadör med uppdrag att utveckla skolans internationella samarbete.
Till våren söker vi en lärarvikarie på heltid. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
På Ramunderskolan värnar vi det kollegiala lärandet och är övertygade om att ett arbetssätt som präglas av nyfikenhet, samarbete och glädje gynnar elevernas lärande. Vi fokuserar på elevens hela dag och tillsammans skapar vi en gemensam skolkultur som kännetecknas av gott bemötande, ett relationellt förhållningssätt, samarbete och positiv förväntan.
I rollen som lärarvikarie ingår du i ett årskursindelat arbetslag med vikarieuppdrag i våra tre arbetslag. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg vuxen med ett tydligt ledarskap och digitalt kunnande. Erfarenhet av undervisning är meriterande liksom lärarutbildning.
Som person är du lyhörd och har god förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vi ser att du är genuint intresserad av att ge eleverna det bästa tänkbara stödet i deras lärande. Du har förmågan att entusiasmera och engagera och ser inte uppkomna problem som ett hinder utan en utmaning som du vill hitta en lösning på. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och föräldrar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast
Ansök senast: 2026-01-25. Intervjuer kommer ske fortlöpande.
Vid anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Biträdande rektor
Linda Askenberg linda.askenberg@soderkoping.se 0121-18733
9668776