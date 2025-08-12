Lärarvikarie Skolområde Väster, timmar
2025-08-12
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-08-12Beskrivning
Skolområde Väster består av Högstadieskolan åk 7 - 9 i Forsheda samt låg- och mellanstadieskolorna Hanahöjskolan, Hånger skola, Bredaryd skola, Kärda skola med tillhörande fritidshem.
Vi arbetar gemensamt med vikarieanskaffning i området och behöver nu utöka vår bemanning med nya lärarvikarier som kan hoppa in och möta våra elever vid korttidsfrånvaro både i skola och fritids.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu flera lärarvikarier som kan förstärka vårt skolområde. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever.
Som vikarie inom skola och fritidshem behöver du vara bekväm med att stå inför en grupp barn och leda och undervisa. Du skapar förtroende, kan ta plats i klassrummet och skapar relationer med elever och kollegor. Du ska vara en god vuxen förebild i både handling och språk, uppträda omdömesfullt och följa skolans regler. Din uppgift är att följa lärarens planering under skoldagen eller omsorgstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, självständig, flexibel och tillmötesgående. Du kan snabbt ställa om när behovet ändras. Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete eller har utbildning inom yrkesområdet. Du behärskar god svenska i tal, skrift och läsförståelse eftersom du har daglig kontakt med elever och kollegor. Eftersom inte alla skolor nås av kollektivtrafik krävs körkort B och tillgång till egen bil. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi önskar att du skickar in din ansökan med både personligt brev, CV och referenser.Anställningsvillkor
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Forsheda skola
Margaretha Marthasdotter-Larsson margaretha.marthasdotter-larsson@edu.varnamo.se
