Lärare-vikariat

Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare MA/ NO/ Teknik sökes till Noblaskolan Saltsjö-Boo- vikariat
Noblaskolan Saltsjö-Boo är en för- och grundskola med höga ambitioner och språkprofil. Vi har idag cirka 900 elever i grundskolan och 100 barn på förskolan. Genom goda relationer och höga förväntningar på såväl personal som elever arbetar vi tillsammans för att nå vår vision - Engagemang, glädje och lärande i en trygg miljö. Verksamheten ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo och erbjuder en utemiljö som inbjuder till aktiv lek.
Ditt uppdrag
Vill du vara med och skapa en trygg och stimulerande miljö för barn och unga? Vi på Noblaskolan Saltsjö-Boo söker nu en engagerad och ansvarstagande grundskollärare som vill vara en del av vårt team på mellanstadiet och med viss undervisning på högstadiet. Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som lärare hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ och utvecklande miljö där barnens kunskap, lärande och välmående står i fokus.
Du undervisar elever både på mellanstadiet och högstadiet.
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande, ett brinnande intresse för att utveckla våra elevers kunskaper och att samarbeta kollegialt. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god vana av att leda elevgrupper.
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation
Är engagerad och ansvarstagande
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera med både elever, vårdnadshavare och kollegor
Har ett stort intresse för barns utveckling och lärande
Vi erbjuder
Du kommer tillhöra en årskurs på mellanstadiet och blir en del av ett välfungerande arbetslag med hög kompetens.
Det är viktigt att utvecklas! Vi ställer krav på såväl våra elever som våra lärare, samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. Det är också viktigt att vi har kul på jobbet och att vi alla bidrar till att höja stämningen och lever upp till vår vision även i kollegiet. Övrig information
Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid till och med sista april med stor chans till förlängning. Tillträde snarast.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta:
Biträdande rektor Henrika Almroth på e-post henrika.almroth@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
