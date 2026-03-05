Lärare trä- och metallslöjd
2026-03-05
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Slöjdundervisningen är placerad i moderna ljusa lokaler på Svenshögskolan och du kommer att undervisa elever åk 3-6 från Svenshögskolan och Humlemadskolan.
Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning enligt Lgr22. Du bedömer och samarbetar tillsammans med närmsta slöjdkollega men även med övriga lärare. Du arbetar med tydlig lektionsstruktur, anpassningar och med den framförhållning som eleverna behöver. Du planerar innehåll och verksamhet utifrån styrdokumenten och elevernas behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av språkutvecklande arbete. Du har en lärarexamen och är behörig i slöjdämnet med inriktning mot trä- och metall.
Du är empatisk och strukturerad i ditt uppdrag och tycker att det är roligt att arbeta på grundskolan med slöjd.
Du tar del av aktuell forskning och vågar tänka nytt och är kreativ.
Du arbetar med digitala verktyg för att förstärka kvalitén i verksamheten både för eleverna och för egen del. Vi söker dig som är medveten om uppdraget, målen och styrdokumenten samt utgår från elevernas erfarenheter och förutsättningar.
Du tror på att göra slöjdundervisning tillgänglig för alla elever. Tillsammans med arbetslaget ger du eleverna optimala förutsättningar att utveckla sitt lärande och sin personlighet på bästa sätt. Du ingår företrädesvis i årskurs 4-6 arbetslag.
Du arbetar kreativt, självständigt och lösningsfokuserat och ser möjligheter i de situationer som du möter i ditt yrkesliv. Goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är självklart för dig.
Ämnesbehörighet och lärarlegitimation är ett krav för tillsvidareanställning.
