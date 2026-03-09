Lärare till Solängsskolan åk 1-3
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Solängsskolan är en F-6-skola i centrala Gävle med närhet till Boulognerskogen, Fjärran Höjderbadet och Gävle konserthus. Vår målsättning är att ge varje elev från förskoleklass till årskurs 6 bästa tänkbara förutsättning att lyckas i skolan.
På Solängsskolan arbetar vi utifrån våra tre värdeord Trygghet, Undervisning och Medarbetare, där varje elev ges möjlighet att fokusera på sin kunskapsutveckling, nå hög måluppfyllelse och där varje medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
Som lärare för åk. 1-3 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Undervisning
* Klassansvar
* Mentorskap
* Kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner
* Anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov och förutsättningar
* Samarbete med pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolanKvalifikationer
Formella kompetenser:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 1-3
* Förtrogenhet med och kunskap om grundskolans läroplan
* Erfarenhet av arbete med digitala verktyg
* Förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen har du:
* förmåga att leda och motivera dina elever och skapa en miljö där de trivs, mår bra och känner tillhörighet
* ett inkluderande arbetssätt och arbetar aktivt för att alla elever ska känna sig delaktiga i undervisningen
* förmåga att skapa en öppen dialog och anpassa ditt språk utifrån situation och mottagare
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig:
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
