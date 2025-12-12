Lärare till Resursskola 7-9
2025-12-12
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi behöriga lärare i olika ämnen till resursskolan som kommer att ha nära samarbete med Finnbacksskolan. Totalt tre heltidstjänster.
Resursskolan har plats för 20 elever i åk 4-9, där du kommer att arbeta tillsammans i ett arbetslag med flera lärare och socialpedagoger. Tjänsterna innebär undervisning små grupper i sedvanliga skolämnen, även enskild undervisning kan förekomma. Målet är att eleverna i resursskolan ska nå godkända betyg i årskurs nio. Målet är också att förbereda eleverna för gymnasiet och när det är möjligt delta i klassundervisning. Resursskolan finns belägen på Johan Skyttes i egna lokaler. Du kommer att ingå i ett arbetslag för samråd och planering. I arbetet ingår också att vara handledare för några elever och du kommer att ha ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare.
Arbetslaget träffas regelbundet i arbetslagsmöten, för kompetensutveckling och elevhälsoträff. Hos oss har lärare möjlighet att träffas regelbundet ämnesvis i sektorsträffar och vi genomför gemensamma arbetsplatsträffar varje månad. Resursskolan har ett samarbete med kommunens högstadieskola, Finnbacksskolan, när de gäller främst sektorsarbete och även med skolans särskilda undervisningsgrupp. Vi arbetar i ett nära samarbete med elevhälsan för att säkerställa att våra elever mår bra och känner sig trygga i skolan. Tillsammans bygger vi för framtiden genom samarbete, utbildning och ny teknik.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolans tidigare eller senare år i olika skolämnen. Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov är meriterande. Det är ytterligare en fördel om du har kunskaper i specialpedagogik. Vi kommer att matcha tjänsterna så att vi täcker upp så många skolämnen som möjligt i denna rekrytering. Vi har ett nära samarbete med Finnbacksskolan så att vi kan ha behöriga lärare i alla ämnen.
Vi söker dig som är trygg och tydlig i din yrkesroll gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan leda och organisera ditt arbete så att en trygg och inkluderande lärmiljö för våra elever skapas. Du har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du ser nyttan i att samplanera och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra. Eftersom samarbete sker mellan såväl lärarkollegor som andra professioner samt med elever och vårdnadshavare är det viktigt med god samarbetsförmåga och att kunna arbeta i ett team tillsammans. Du ser det positiva i varje enskild elev och är övertygad om att alla har möjlighet att lära sig med rätt förutsättningar.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse. Arbetslaget går på bilaga 6.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss, att du skulle passa in som lärare på resursskolan? Varmt välkommen med din ansökan märkt med 1242, senast 2025-12-31. Du ansöker vi knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Företrädare för Sveriges Lärare
Lena Axelsson Westergren lena.axelsson.westergren@lycksele.se 070-614 92 77 Jobbnummer
9641616