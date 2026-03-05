Lärare till Naturskolan 60%
2026-03-05
Naturskolan i Nynäshamn söker nu en nyfiken och engagerad pedagog som vill vara med och utveckla och driva vår utomhuspedagogik med fokus på miljöperspektiv och hållbar utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara mycket omväxlande och du är beredd att ta dig an många olika arbetsuppgifter och inte rädd att prova nya idéer. Vi söker en kollega som är intresserad av utomhuspedagogik kopplat till skolans olika ämnen.
Som pedagog hos oss kommer du att arbeta med elev- och barngrupper som besöker Naturskolan, från förskola till årskurs 9. Du är inte främmande för arbetsuppgifter som kräver fysisk aktivitet.
Varje årskurs har ett visst program när de kommer till Naturskolan. Dessa program förändras över tid, antingen genom modifieringar eller genom att helt nya program skapas. Du behöver, med utgångspunkt från läroplaner och kursplaner, kunna skapa pedagogiska teman och lektionsplaneringar för elever i olika åldrar.
Du behöver också kunna skriva användarvänliga handledningar för de pedagoger som kommer till Naturskolan så att de kan göra ett bra förarbete och efterarbete med relevant innehåll.
Du kommer att planera och arrangera utomhuspedagogiska fortbildningar för pedagoger inom olika ämnen.
Du kommer att bedriva olika typer av kampanjer och projekt mot skola, förskola och ibland även allmänheten. Att skriva ansökningar för att söka medel inför projekt ingår också i arbetsuppgifterna.
Du kommer att arbeta mycket med ett miljöperspektiv på undervisningen där de globala målen och kommunens lokala klimat- och miljömål är en självklarhet. Du är mycket intresserad av att utveckla arbetssätt och pedagogiska metoder för att bidra till ett lärande för hållbar utveckling.
Du är intresserad av att utveckla skolors och förskolor utemiljöer för att på så sätt fortsätta Naturskolans arbete med att skapa miljöer som underlättar lärande i olika ämnen och som stimulerar till fysisk aktivitet.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun sedan 1988. Naturskolan samarbetar också med andra förvaltningar inom kommunen, bland annat genom projekt och kampanjer. Dessutom arrangeras kurser och workshops i andra kommuner och i olika sammanhang som exempelvis på konferenser.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• akademisk utbildning
• legitimation som grundskollärare
• erfarenhet av utomhuspedagogik
• stort intresse för de naturvetenskapliga ämnena
• breda ämneskunskaper
• god kunskap av LGR22 och har kännedom om Lpfö 18
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• grundläggande kunskaper om digital hantering av texter, bilder och gärna film
• kunskaper om sociala medier och marknadsföring är meriterande
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person är du kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du trivs med att jobba med andra människor, lyssnar aktivt och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är tydliga.
Du har en god pedagogisk insikt och förståelse för hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla information efter mottagaren och har en reflekterande hållning till ditt arbete.
Du arbetar strukturerat och planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du sätter upp tydliga mål och tidsramar och arbetar systematiskt för att säkerställa hög kvalitet i ditt arbete.
Du är också självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du driver ditt arbete framåt, strukturerar ditt angreppssätt och fortsätter att utveckla verksamheten och undervisningen genom att hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och kvalitetsstandarder.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
I denna tjänst krävs utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: 11 augusti 2026
Anställningsform: tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 60%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: BUN/2026/0071/023 Ersättning
