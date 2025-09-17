Lärare till mindre undervisningsgrupp
Haparanda kommun / Grundskollärarjobb / Haparanda Visa alla grundskollärarjobb i Haparanda
2025-09-17
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen - där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.
Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.
Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Aspstrandens skola är en F-6-skola med cirka 225 elever och ett mångspråkigt elevunderlag. Vårt uppdrag är att ge varje elev de bästa förutsättningarna att nå läroplanens mål genom en trygg, språkutvecklande och strukturerad undervisning.Publiceringsdatum2025-09-17Profil
Vi söker nu en medarbetare som kommer att arbeta nära elever, både i klassrummet och i andra lärmiljöer. Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor planera, leda och utveckla undervisningen, men också att självständigt kunna organisera och fördela arbetet för enskilda elever utifrån deras behov och förutsättningar. I rollen ingår även att vara en tydlig och trygg vuxen, bygga relationer och bidra till att skapa studiero och motivation hos eleverna.
Du blir en viktig del i skolans gemensamma arbete för att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanens mål.
Dina arbetsuppgfter
• planera, leda och genomföra undervisning i enlighet med läroplanens mål, både i mindre grupper och enskilt med elever.
• anpassa och differentiera undervisningen utifrån elevernas behov, förutsättningar och tidigare kunskaper.
• arbeta språkutvecklande i alla ämnen och bidra till att utveckla elevernas språk i både tal och skrift.
• bygga förtroendefulla relationer till eleverna och vara en trygg vuxen som skapar studiero och främjar motivation.
• stötta elever i att utveckla sin självkänsla, ansvarskänsla och sociala förmågor.
• samverka nära med kollegor, speciallärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att skapa en helhet kring elevens lärande och utveckling.
• fördela och organisera arbetet så att elever får rätt stöd både under lektioner och i andra lärmiljöer (t.ex. rast, fritidshem).
• delta i skolans systematiska kvalitetsarbete, exempelvis genom att följa upp undervisningens resultat och bidra till utveckling av arbetssätt.
• dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
• vara mentor för en grupp elever och ha ansvar för utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation och med stark personlig lämplighet för arbete i F-6-skola. Du är engagerad, relationsskapande och har förmåga att skapa trygghet och tillit i mötet med elever. Du kan leda en grupp, men också anpassa och fördela arbetet på individnivå så att varje elev ges rätt stöd och utmaning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa elever med olika bakgrunder och behov. Det är meriterande om du har arbetat med språkutvecklande undervisning samt med elever i behov av särskilt stöd.
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, lösningsfokuserad och kunna samarbeta nära kollegor, men samtidigt ha förmåga att självständigt ta ansvar och fatta beslut i stunden. Du använder digitala verktyg som en naturlig del av din planering, undervisning och dokumentation.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775) Arbetsplats
Haparanda Kommun Kontakt
Facklig företrädare
Johanna Fors johanna.fors@haparanda.se 0922-26352 Jobbnummer
9512970