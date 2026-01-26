Lärare till Kärnekullaskolan
Vill du vara med och skapa framtidens skola?
Vi på Kärnekullaskolan söker nu en inspirerande och engagerad lärare som vill vara med och bygga upp något unikt! Vår skola, som öppnade hösten 2023, växer och vi behöver nu förstärka vårt team. Här får du chansen att vara med och forma en trygg, kreativ och lärorik miljö för våra 290 elever i årskurserna F-6.
Våra moderna lokaler är ljusa och rymliga, med specialutrustade salar för slöjd, bild, musik och hemkunskap samt ett skolbibliotek. Ett stenkast bort hittar du vår skolskog som inbjuder till både lek och inlärning. Vi har dessutom en nybyggd sporthall, Habo Arena, i nära anslutning och två fantastiska takterrasser där man skymtar Vättern - helt enkelt en inspirerande plats för både elever och lärare.
Vill du vara en del av ett nytänkande och engagerat arbetslag där vi väljer att utvecklas tillsammans? Då är detta tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Du kommer jobba tillsammans med ett arbetslag där ni gemensamt samverkar och ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom årskursen, med fokus åk 4-6 Sv/So. Tillsammans med dina kollegor driver du en pedagogisk utveckling för eleverna. Mentorsskap ingår i tjänsten.
I övrigt innebär arbetet att du ska fortsätta bidra till att Kärnekulla är en plats där varje elev vill vara, trivas och utvecklas för att nå sin fulla potential.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare, har ett positivt synsätt och tror gott om människor. Att förstå värdet i relationer med så väl elever och vårdnadshavare som kollegor är troligen din främsta egenskap. Vidare är du en skicklig och engagerad lärare redo för nya utmaningar.
Att arbeta inkluderande och erbjuda våra elever tillgängliga lärmiljöer är en självklarhet för oss och det innebär att vi alltid eftersträvar en undervisning där alla elever ges förutsättningar att vara trygga, delaktiga och ska kunna lyckas utifrån sina behov.
Om du vill vara med och forma vår fantastiska skola och bidra till en plats där eleverna trivs och utvecklas skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Löpande intervjuer kommer att ske under ansökningstiden, vänta därför inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan. Ansökningshandlingar returneras ej.
