Lärare till ekonomiprogrammet - vikariat 80 %
Om Fryshuset
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om rollen
Vi söker nu en lärare för ett vikariat på 80 % under höstterminen 2026 till vårt ekonomiprogram.
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i:
Samhällskunskap nivå 1
Internationell ekonomi nivå 1
Privatjuridik
I rollen kombinerar du kunskapsförmedling med relationsskapande arbete. Du möter elever i olika livssituationer och med varierande studiebakgrund, där din förmåga att skapa engagemang, struktur och trygghet i klassrummet är avgörande. Undervisningen syftar inte bara till måluppfyllelse, utan också till att stärka elevernas självförtroende, framtidstro och förståelse för samhället.
Vem är du?
Vi letar efter dig som förstår att en lyckad lektion börjar med en stark relation. Du är trygg i din ämneskompetens och flexibel i din pedagogik.
Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning på gymnasienivå och att du är van att arbeta nära elever, både i klassrummet och i en mentorsliknande roll. Du samarbetar väl med kollegor och är lösningsfokuserad i ditt arbetssätt.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att bygga relationer. Du är en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare
Är behörig att undervisa i samhällskunskap, ekonomi och/eller juridik (eller har erfarenhet som vi bedömer likvärdig)
Har pedagogisk kreativitet och kan anpassa undervisningen utifrån elevgruppens behov
Har ett starkt engagemang för ungas lärande och utveckling
Delar Fryshusets vision och värdegrund
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en inkluderande och dynamisk miljö där vägen till målet sällan är spikrak, men alltid meningsfull. Vi erbjuder:
En arbetsplats där din kreativitet och dina idéer tas tillvara
Täta samarbeten i ett prestigelöst team av lärare och elevhälsa
Möjligheten att arbeta i en verksamhet som är mer än bara en skola - vi är ett sammanhang
Placering:
Hammarby Sjöstad, Stockholm
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid 80 %
Anställningsform: Vikariat
Kollektivavtal: Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal/Vision/Sveriges Skolledare/Sveriges Lärare
Tillträde: 10 augusti 2026
Sista dag att ansöka är 31 maj 2026Publiceringsdatum2026-05-06
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför just du passar för rollen. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Kontaktperson: Programrektor Per Nyström, per.nystrom@fryshuset.se
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Polismyndighetens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
