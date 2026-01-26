Lärare svenska som andraspråk och sfi

Hermods AB / Pedagogjobb / Stockholm
2026-01-26


Visa alla pedagogjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hermods AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Sollentuna, Täby eller i hela Sverige

Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.

Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Vi söker fler engagerade medarbetare till vår nya skola i Sollentuna - Hermods vuxenutbildning

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
Hermods i Sollentuna söker nu fler engagerade och kompetenta medarbetare till vår vuxenutbildning. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie, visstidsanställd eller tillsvidareanställd, beroende på verksamhetens behov och din tillgänglighet.

Tjänsterna avser undervisning inom vuxenutbildning, och uppdragen kan variera i omfattning över tid. För timvikariat är det även möjligt att kombinera uppdraget med pågående studier.

Dina arbetsuppgifter
Som lärare eller timvikarie hos Hermods arbetar du med att:

Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument

Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling

Arbeta i digitala system för undervisning och administration

Skapa en trygg, inkluderande och studiemotiverande lärmiljö

Samarbeta med kollegor, specialpedagog och skolledning

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Är legitimerad lärare eller under utbildning till lärare (särskilt relevant för timvikariat)

Har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning, SFI eller grundläggande/gymnasial nivå (meriterande)

Har god digital kompetens och vana att arbeta i digitala lärmiljöer

Har god förmåga att möta vuxna studerande med olika bakgrund och förutsättningar

Meriterande:

Erfarenhet av att arbeta i Omniway

Erfarenhet av att arbeta i Alvis

Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du är:

Pedagogisk, tydlig och strukturerad

Flexibel och lösningsorienterad

Självständig men också en god lagspelare

Engagerad i vuxenutbildningens uppdrag och elevernas utveckling

Anställningsform

Timvikariat

Visstidsanställning

Tillsvidareanställning

Anställningsform och omfattning anpassas efter verksamhetens behov och överenskommelse.

Så ansöker du
Du ansöker genom att skicka in CV och personligt brev direkt via rekryteringssidan.
Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig och tillsammans bygga en stark vuxenutbildning i Sollentuna.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hermods AB (org.nr 556044-0017)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hermods

Jobbnummer
9705798

Prenumerera på jobb från Hermods AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hermods AB: