Lärare specialidrott fotboll 30%
2026-05-06
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Välkommen till Haninge, kommunen med skog och hav, söder om Stockholm. Fredrika Bremergymnasiet är idag en av Sveriges största gymnasieskola med ca 2000 elever.
Vi söker nu en engagerad instruktör som kommer att undervisa inom NIU fotboll.
Fredrika Bremergymnasiet eftersträvar en miljö som präglas av prestigelöshet och där viljan att leverera bästa kvalité till våra elever står i fokus. Vi söker dig som söker nya pedagogiska utmaningar och vill ta ditt nästa utvecklingssteg tillsammans med andra. Du känner ett stort engagemang för undervisning och lärande i olika former. Du är flexibel, nyfiken och öppen inför andra människors åsikter och värderingar.
I uppdraget är du, tillsammans med ansvariga, med och undervisar inom ämnet specialidrott. I arbetet ingår även att samarbeta inom arbetslaget samt sedvanliga uppdrag som förekommer i läraruppdraget.
Det här söker vi hos dig
Erfarenhet av att arbeta med specialidrott i skolan samt träna fotbollslag på en hög nivå. Relevant utbildning inom UEFA:s tränarprogram.
Du ser fram emot att arbeta tätt tillsammans i programlag med fokus på eleverna och skolans mål. Du är tydlig och engagerad och kan genom din goda kommunikativa och pedagogiska förmåga locka fram det bästa ur dina elever.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084), http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9894868