Lärare, Snäckebacksskolan 7-9
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Ronneby Visa alla grundskollärarjobb i Ronneby
2025-11-05
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen i Ronneby
Snäckebacksskolan är en av kommunens två 4-9 skolor. Skolan startade upp under höstterminen 2024 i nybyggda, fräscha lokaler. Här finns ca 480 elever där ca 350 utgör eleverna i åk 7-9.
Skolan ligger centralt i Ronneby och precis intill grönområdet Snäckebacken. Den ligger inom gångavstånd till centrum, simhall, sporthall och den vackra Brunnsparken. Det är gångavstånd även till järnvägsstationen för dig som pendlar från andra orter.
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Lärare i spanska och engelska samt språkval en/sv i åk 7-9 under vårterminen 2026.
I ditt uppdrag som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med övriga kollegor ska du ha skolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig. Du har drivkraft och bidrar till skolans kvalitetsarbete.
I din roll är du delaktig för att skapa en trygg grund för våra elever. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska vara väl förtrogen med skolan styrdokument och insatt i dess dokumentationskrav.Kvalifikationer
Du ska ha en lärarlegitimation. Annan person som innehar pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kan vara aktuell men då för en visstidsanställning.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska kunna kommunicera och samarbeta med kollegor, elever, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke. Du bör ha grundläggande kunskaper i office365 samt relevanta system för tjänsten.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det är meriterande om du tidigare arbetat som lärare.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287685-2025-73". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Snäckebacksskolan
Petra Granlund petra.granlund@edu.ronneby.se 0457618971 Jobbnummer
9589231