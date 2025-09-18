Lärare / resurspedagog lilla Hammarnskolan
2025-09-18
Vill du göra verklig skillnad för elever i behov av särskilt stöd? Vi söker dig som är legitimerad lärare och som vill arbeta i en liten skolmiljö där varje dag präglas av engagemang, samarbete och närhet till eleverna. På Lilla Hammarnskolan blir du en del av ett dedikerat team som arbetar för att skapa en strukturerad, men flexibel lärmiljö för elever i behov av extra stöd.
Att arbeta i Hjo kommun är att spela en viktig roll i vår gemensamma framtid.
Arbetsuppgifter Som lärare på Lilla Hammarnskolan ansvarar du för undervisning och stöd för elever i behov av anpassningar. Du kommer arbeta både enskilt med elever och i små undervisningsgrupper, i en miljö där flexibilitet och närvaro är nyckeln till framgång.
Tjänsten är del av ett litet men engagerat team där ni tillsammans arbetar för att skapa trygghet, struktur och glädje i elevernas skolvardag. Arbetet kan vara fysiskt utmanande, och kräver ibland en extra insats i att stötta elever både i klassrummet och i deras sociala vardag.
Du samarbetar nära vår specialpedagog, skolsköterska och kurator i skolans elevhälsoteam, samt har tät kontakt med vårdnadshavare - där goda relationer och samarbete är en viktig del i att lyckas med uppdraget. Du är en viktig vuxen i elevernas vardag och bidrar till att skapa en stabil och förutsägbar lärmiljö.
Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad lärare eller resurspedagog, gärna med erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du är trygg i din yrkesroll, har ett stort tålamod och trivs i ett uppdrag som kräver både kreativitet, struktur och fysiskt engagemang.
Du har lätt för att bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar lösningsfokuserat, har god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för varje elevs utveckling - både kunskapsmässigt och socialt. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är meriterande, liksom kunskap om anpassad undervisning och lågaffektivt bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Rekryteringsprocess?
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vi kan komma att göra urval löpande och genomföra intervjuer innan ansökningstid löpt ut.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi tar gärna emot samtal från dig som kandidat men undanber kontakt avseende erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
För att anställas som behöriglärare behöver du ha din legitimation samt betyg och ett utdrag ur polisens belastningsregister tillgängligt vid intervju. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Om arbetsplatsen
Våra barn är vår framtid - och tillsammans skapar vi framtidens Hjo genom att ge dem de bästa förutsättningarna för sin skolgång.
Skolan är en mindre enhet inom Hjo kommun, utformad som en resursklass för ett begränsat antal elever i behov av särskilt stöd. Skolan ligger nära Hammarnskolan, i de centrala delarna av Hjo, med närhet till bostadsområdet Hammarsjorden och den vackra Hjoåns dalgång.
Hammarnskolan är en F-6-skola med cirka 150 elever och två fritidshemsavdelningar. Här får du en arbetsplats med närhet till natur, stad och kollegor med stort engagemang. Du har också möjlighet till friskvårdsaktiviteter, rabatterade gymkort samt en tjänstepension där 6 % av din årslön sätts av. Ersättning
