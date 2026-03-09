Lärare NO/MA
Stift Dormsjöskolan / Grundskollärarjobb / Hedemora Visa alla grundskollärarjobb i Hedemora
2026-03-09
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Dormsjöskolan i Hedemora
Dormsjöskolan är en liten skola med fantastiska förutsättningar. Här bor och studerar ett tjugotal elever från olika delar av landet, som huvudsakligen är boende på vårt intilliggande HVB-hem. Det förekommer även att elever åker till och från skolan dagligen från närområdet. Vi bedriver undervisningen i mycket små grupper inom tre skolformer: grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Eleverna på vår skola har ofta en eller flera diagnoser inom NPF-spektra, vilket vi bemöter med en individanpassad undervisning som få andra skolor har möjlighet att erbjuda. Skolan har en mycket hög personaltäthet, och vi arbetar i små grupper eller med enskild undervisning i en skolmiljö anpassad efter elevernas behov.
Dornsjöskolan ligger på en naturskön plats vid en sjö, en liten bit från Garpenberg. Skolan ägs av en icke vinstdrivande stiftelse som har funnits på platsen i över 60 år. Vi är väl rustade med egen idrottshall, smedja, musiksal, aula och gym.
Det är de mindre synliga förutsättningarna som verkligen utgör skolans styrka. Här får varje elev möta den trygghet och struktur som de behöver. Här blir varje elev sedd och hörd av personal som finns där för elevernas skull.
Du kommer att arbeta som lärare i ett arbetslag med skiftande bakgrund och kvalifikationer men med det gemensamt mål: omtanke om våra elever. Vi har täta kontakter med varandra genom dagliga morgonmöten och korta kontaktvägar. Eftersom vi är en mycket personaltät skola behöver du vara bekväm med att annan personal ofta närvara under din undervisning. Som personal har du även en tät kontakt med personalen på de fem tillhörande HVB-hemmen som finns på platsen.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
• Har lärarlegitimation och full behörighet i aktuella ämnen
• Har tidigare erfarenhet av läraryrket
Som person ser vi gärna att du är en lagspelare som gillar att ta ansvar. Du är en van ledare i ett klassrum och har självklart ett gott bemötande utifrån Dormsjöskolans värdegrund och elevsyn. För att trivas i rollen behöver du vara prestigelös och lösningsfokuserad som person.
Känner du att detta stämmer på dig och att du är rätt person för detta uppdrag? Tveka inte att höra av dig så kan vi berätta mer om vår fantastiska skola och vad vi kan erbjuda dig!
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Torbjorn.persson@dormsjoskolan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Dormsjöskolan
Dormsjö 214 (visa karta
)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Dormsjöskolan Kontakt
Rektor
Torbjörn Persson torbjorn.persson@dormsjoskolan.com 0703690477 Jobbnummer
9785728