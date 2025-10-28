Lärare NO åk 7-9, Pops Academy Östermalm
2025-10-28
Pops Academy består av tre grundskolor från årskurs 4 till 9. Skolorna delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Musik, sång och dans kombineras med kvalitativ undervisning, studiero och tydliga strukturer. Pops Academy finns i Stockholm, Umeå och Örebro och är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare i NO årskurs 7-9, Pops Academy Östermalm
Pops Academy Stockholm är en 4-9 skola belägen på Östermalm. Vi har akademisk kvalitet som ett prioriterat område i kombination med kreativitet och en musikprofil. Genom att förena hög akademisk kvalitet, musik och kreativitet hjälper vi våra elever att nå sin fulla potential.
Anser du att dessa delar har en självklar plats i modern utbildning, då är Pops Academy Östermalm rätt plats för dig.
Skolan har sedan snart fyra år tillbaka en ny skolledning, utökning av specialpedagog och skolsköterska samt legitimerade lärare i alla ämnen.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad lärare och därmed behörig för att undervisa och sätta betyg i NO ämnena för grundskolan. I tjänsten ingår undervisning i de tre NO-ämnena, biologi, kemi och fysik i årskurerna 7 till 9. Sysselsättningsgrad heltid. Lärare arbetar i ämneslag med fokus på samplanering och bedömning, du kommer att ha ämneslärarkollegor på våra Popsskolor. Mentorskap ingår i tjänsten.
Hos oss får du arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor som tillsammans med eleverna hittar nya vägar att lära och förstå sin omvärld och där digitalisering är en naturlig del av lärandet. Vi är en liten skola med stor gemenskap, där alla känner alla, elever som lärare, Vår lärarkår arbetar nära varandra i det dagliga arbetet, i kollegiet är vi hjälpsamma och flexibla med elevens bästa i fokus. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet.
Vi söker dig som
• är behörig lärare i NO med lärarlegitimation inriktning 7-9
• är väl insatt i Lgr 22 och andra relevanta styrdokument
• bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna
• väl förtrogen med att bedriva differentierad undervisning
• tar initiativ och kommer med förslag på hur vi kan lyfta och utveckla NO undervisningen på vår skola
• är en driven, självgående, flexibel och kunnig lärare
• är en trygg och tydlig ledare med elevernas måluppfyllelse i fokus
• brinner för att möta eleverna i deras utveckling i ämnet
• har förmåga att engagera andra, samverka och leda utveckling tillsammans med andra lärare i NO-ämnen på våra Popsskolor
• god förmåga och är trygg att kommunicera med både vårdnadshavare och elever
• god digital kompetens
Om skolan
Pops Academy består av två grundskolor från årskurs 4-9. Skolorna delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Skolorna samverkar med gemensamma konferensdagar och ämnesforum. Musik kombineras med kvalitativ undervisning, studier och tydliga strukturer. Pops Academy finns i Stockholm och Örebro och är en del av Academedias grundskolor.
Skolan är centralt belägen på Valhallavägen i Stockholm med goda kommunikationer via både buss och tunnelbana. Övrig information
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om du vill veta mer om Pops Academy kan du gå in på vår hemsida www.popsacademy.se
