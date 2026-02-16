Lärare mot fritidshem till Paradisskolan
2026-02-16
På Paradisskolan, F-6, ges du som lärare mot fritidshem möjlighet att göra skillnad - vilket är viktigt på riktigt!
Vi söker lärare mot fritidshem alternativt fritidspedagog som är intresserad av att vara del i vår arbetsplats där utveckling, kreativitet och teamkänsla är framträdande.
På vår skola har elever och lärare goda och tillitsfulla relationer. Vi har undervisningen i fokus och arbetar språkutvecklande. Vi arbetar i team och hjälper varandra. Vi har ett målinriktat systematiskt kvalitetsarbete där struktur, analys och pedagogisk kreativitet möts.
Vår arbetsplats är mångkulturell och helt unik!
Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du är legitimerad lärare med svensk lärarlegitimation och är behörig att undervisa i fritidshem.
Du är legitimerad lärare med svensk lärarlegitimation och är behörig att undervisa i fritidshem.
Tidigare arbete minst ett läsår i svensk skola är meriterande.
Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper, både muntligt och skriftligt, i svenska språket.
Det är meriterande att ha kompetens inom språkutvecklande arbetsmetoder, tecken som stöd, alternativ och kompenserande kommunikation, erfarenhet av arbete med elever som har behov av särskilt stöd samt bildstöd.
Du är skicklig att ge eleverna möjlighet att fortsätta sin kunskapsutveckling på fritids genom att arbeta ämnesöverskridande med fokus att integrera matematik och språkinlärning. Du arbetar med elevgruppen som en styrka där du ser att olikheter berikar. Du tror på det kollektiva lärandet där individen är en tillgång till gruppen och lärsituationer. Du använder dig av ett nyfiket, lustfyllt och lekande arbetssätt. Du är väl insatt i fritidshemmets läroplan och bygger verksamheten på denna. Du har en fallenhet för att skapa tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Det förväntas att du är strukturerad, analytisk och arbetar målinriktad. Du vill aktivt vara med och utveckla vår enhet och skapa en kompensatorisk skola som gynnar alla elever. Du har stort engagemang, deltar gärna i den pedagogiska debatten och ser möjligheter för både arbetskamrater och elever. Du är samarbetsvillig, flexibel och självständig. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att skapa relationer samt kommunicera med kollegor, elever och föräldrar.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
