Lärare mot fritidshem
Labanskolan AB / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-02-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Labanskolan AB i Uppsala
Laban skolans anpassade grund- och gymnasieskola söker en erfaren, engagerad och kompetent lärare mot fritidshem alternativt förskollärare/ grundskollärare med erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola och/eller gymnasium samt fritidsverksamhet.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för fritidshemmets verksamhet tillsammans med nuvarande fritidsledare för vår korttidstillsyn (barn och ungdomar som är äldre än 12 år som behöver omsorg). Alla barn som går på vårt fritids har en intellektuell funktionsnedsättning. Till din hjälp har du ett team av skickliga assistenter. Under skoltid fungerar du tillsammans med övriga assistenter som ett stöd för eleverna under deras skoldag. Vi ser också att du går in som vikarierande lärare vid behov, både under längre och kortare perioder om någon av våra speciallärare är borta på studier eller blir sjuka. Det är därför viktigt för oss att du har en examen som lärare mot fritidshem/ förskollärare eller grundskollärare.Kvalifikationer
Du känner till fritidshemmet uppdrag och jobbar aktivt för att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men du lyckas även att utmana dem genom att inspirera till nya upptäckter. Du erbjuder eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Du planerar, organiserar, genomför och utvärderar undervisningen enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga och en vilja att eleverna ska nå sin fulla potential.
På fritidshemmet/ i klassrummet är du en tydlig ledare som har förmågan att skapa en lärmiljö som präglas av trygghet, glädje och kunskap. Detta görs med god didaktisk förmåga, en tydlig struktur och varierad undervisning som är anpassad efter förutsättningar.
Du ser dokumentation och bedömning som en naturlig del i arbetet. Du har god förmåga att analysera och reflektera kring ditt arbete för att därigenom ständigt utveckla och förbättra verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad Lärare mot fritidshem/ förskollärare/grundskollärare.
• har erfarenhet av undervisning inom anpassad grundskola och har god kännedom om styrdokumenten.
• använder digitala verktyg i undervisningen samt använder tydliggörande pedagogik och har kännedom om positivt beteende stöd.
• har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
• att du uttrycker dig väl i såväl tal som skrift då det i rollen ingår skriftlig dokumentation samt muntlig kommunikation.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid utbildning och personlig lämplighet.Övrig information
Laban skolans anpassade grundskola och gymnasium ingår i utbildnings koncernen Cedergrenska som bedriver skolor från Östersund i norr till Skåne i söder med 50 skolor grundskolor, gymnasieskolor och förskolor med olika inriktningar, 10000 barn/elever och 1700 medarbetare.
Utbildnings koncernen bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.
Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor.
Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla koncernens arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jenny.andersson@labanskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Labanskolan AB
(org.nr 556570-1082), https://labanskolan.se
Levertinsgatan 31 (visa karta
)
754 30 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Labanskolan Kontakt
Bitr. rektor
Lina Torngren Lina.torngren@labanskolan.se Jobbnummer
9729853