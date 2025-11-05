Lärare med inriktning fritidshem
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
6 km utanför Bromölla ligger den lilla byn Edenryd. Här finns en F-6 skola med integrerad skolbarnsomsorg.
Vår lilla byskola har havsstranden, svampskogen och en levande landsbygd runt knuten. Verksamheterna på skolan utnyttjar närmiljön både som skolsal och för olika utomhusaktiviteter. Vår skola är liten och ingen är anonym.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi söker lärare med inriktning fritidshem som vill vara med och forma samt utveckla vårt fritidshem. Edenryds skola är en F-6 skola med ca 121 elever med två fritidshemsavdelningar.
Ditt uppdrag bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans pedagoger och arbetslaget på fritidshemmet. Vi tror på det kollegiala lärandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är lärare med inriktning fritidshem eller har en fritidspedagogsutbildning
• är välstrukturerad
• har en verktygslåda med olika strategier för att vägleda och utmana eleverna i deras kunskapsutveckling
• gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära
• är trygg och stabil i din vuxenroll och som har en god förmåga att bygga goda relationer
• har god samarbetsförmåga, lyssnar och har förståelse för människors olika förutsättningar att lära
Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans och fritidshemmets läroplan. Tillsammans med arbetslaget planerar och organiserar du ditt arbete på ett effektivt sätt för eleven och elevgruppen. Då vi tror på kollegialt lärande är samarbete med både elever och personal av stor vikt och att du har förmågan att ta egna initiativ och eget ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
