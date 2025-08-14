Lärare Matematik och NO, Björksätraskolan
2025-08-14
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Björksätraskolan är en F-9 skola med ca 770 elever, varav ca 370 elever på 7-9. Skolan ingår i ett av Sandvikens tre grundskoleområden, Södra grundskoleområdet. Där ingår förutom Björksätraskolan även Jernvallsskolan F-6 och Sätra skola F-6. Skolområdet leds av en rektor och på skolorna arbetar sammanlagt sju biträdande rektorer.
Björksätraskolan tar man sig lätt till med allmänna kommunikationer samtidigt som närheten till skog och natur finns utanför fönstret. I skolans närhet finns det flera idrottsanläggningar som är möjliga att använda sig av.
Skolan upplevs av elever, personal och föräldrar som en varm och välkomnande plats. Vi skapar goda förutsättningar för en trygg skoldag genom en aktiv elevhälsa, engagerad personal, fasta vikarier och elevcoacher. Legitimerade och engagerade lärare bidrar till att flertalet av våra elever lämnar skolan med en gymnasiebehörighet. På skolan har man höga förväntningar på lärare och elever vilket bidrar till goda resultaten. Höga förväntningar skapar förutsättningar för att eleverna ska våga sätta höga mål. En god samverkan med hemmet är något som prioriteras på skolan och en förutsättning för att nå elevernas mål.
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad.
Vill du vara en del av Björksätraskolans framtid och påverka framtidens medborgare?
Björksätraskolan 7-9 söker en engagerad lärare i matematik och NO. Som lärare har du ett nära förhållande till eleverna på skolan, har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer. Tillsammans med kollegorna arbetar du för att skapa en miljö som främjar trygghet, studiero, social medvetenhet och självständighet. Du kommer att vara en del av den trygghet som vi bygger tillsammans i vårt gemensamma trygghetsarbete. På skolan har vi ett väl fungerande kollegium med ämneslärare som arbetar främjande och förebyggande tillsammans för att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans med elevhälsan och dina kollegor bidrar du att identifiera områden för dig som lärare som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Detta skapar en grund för elevernas måluppfyllelse.
Som lärare har du nära samarbete med övriga ämneslärare i Ma/NO samt övriga lärare på skolan.
Du är strukturerad och engagerad, lyhörd, positiv och ansvarstagande gentemot alla du möter i ditt arbete. Du är van att arbeta med digitala verktyg som till exempel Microsoft 365 med Teams och Unikum. Du kommer ha ett tätt samarbete med lärarkollegor, speciallärare, specialpedagog och övrig elevhälsa för att hantera behovet av extra anpassningar och särskilt stöd utanför klassrummet.Kvalifikationer
Vi söker dig som känner igen dig i följande:
* Du är legitimerad lärare, har högskoleutbildning inom pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Du har kännedom om gällande lagar och förordningar som styr skolans verksamhet
* Du ska ha förmåga att kunna planera och arbeta strukturerat utifrån skolans pedagogiska uppdrag
* Du kan motivera, stötta och hjälpa elever i deras studiegång
* Du är en tydlig ledare och vuxen förebild
* Du kan samarbeta, skapa goda relationer och är tydlig i din dialog med kollegor, elever och föräldrar
* Du kan sätta tydliga och professionella gränser samtidigt som du har stor empatisk förmåga och god förståelse för olika skolsvårigheter som elever kan hamna i
Meriterande är om du:
* har erfarenhet och kunskap av arbete med elever
* kan använda dig av datorn som ett naturligt verktyg
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi tar hänsyn till personlig lämplighet och din erfarenhet.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då vi gör urval löpande.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
