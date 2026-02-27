Lärare Idrott och hälsa
2026-02-27
Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
På Degerforsgymnasiet satsar vi långsiktigt på elevers hälsa, välmående och studieresultat. Vi söker nu en engagerad lärare i idrott och hälsa som vill vara med och utveckla vårt hälsofrämjande arbete - gärna i kombination med undervisning i annat ämne. Ex: Historia, Samhällskunskap
Som lärare hos oss får du en viktig roll i att:
• Inspirera elever till rörelseglädje och livslång hälsa
• Arbeta förebyggande och hälsofrämjande i hela skolans verksamhet
• Bidra till att utveckla skolans hälsoprofil
• Som mentor coacha elever
• Undervisa i idrott och hälsa samt ytterligare ämne utifrån din behörighet
Vi ser gärna kombination med exempelvis samhällskunskap, historia eller annat ämne där hälsa och livsstil kan integreras men vi är öppna för din kompetens.
Hos oss finns goda möjligheter att tänka nytt kring undervisning, temaarbeten och samverkan mellan ämnen.
Du kommer att ingå i ett av skolans arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare i idrott och hälsa för gymnasiet
• Har behörighet i ytterligare ämne
• Har ett tydligt och inkluderande ledarskap
• Vill arbeta relationsskapande och nära eleverna
• Ser hälsa som både fysisk, psykisk och social
Du är en lagspelare som vill bidra till skolans utveckling och som ser värdet i att arbeta på en mindre gymnasieskola där varje elev blir sedd.
ÖVRIGT
Därför Degerforsgymnasiet
• Mindre skola större möjlighet att påverka
• Nära samarbete mellan personal och elevhälsa
• Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
• Möjlighet att forma och utveckla skolans hälsosatsning
Vi tror på att rörelse, motivation och goda relationer skapar bättre förutsättningar för lärande.
Intervjuer sker löpande
