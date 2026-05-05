Lärare i tyska
2026-05-05
Vi erbjuder dig
Vi söker nu en behörig lärare att undervisa i tyska för årskurs 6-9.
Du kommer att ingå i ett av skolans fyra arbetslag, där ni tillsammans planerar, genomför och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Arbetet präglas av ett gemensamt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev i en trygg och tillitsfull lärmiljö. I tjänsten ingår huvudsakligen undervisning i tyska, där du vägleder och stöttar eleverna i såväl deras kunskapsmässiga som sociala utveckling. Du uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt ta ansvar för sig själva och andra.
Uppdraget omfattar även mentorskap. Som mentor har du ett särskilt ansvar för en elevgrupp, vilket ger dig möjlighet att följa deras studieresultat och personliga utveckling över tid. I rollen ingår även att kontinuerligt informera och samverka med vårdnadshavare kring elevens utveckling.
Uppdraget
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i tyska i årskurs 6-9. Behörighet i något annat ämne eller är meriterande och kan ge en heltidsanställning.
Du har god kännedom om skolans styrdokument och förmåga att omsätta dessa i det dagliga arbetet på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt. Vidare besitter du en välutvecklad didaktisk och pedagogisk kompetens, vilket gör att du kan leda och organisera undervisningen för att skapa studiero och en trygg, stimulerande lärandemiljö under hela skoldagen.
Du arbetar forskningsbaserat och har förmåga att kontinuerligt utveckla din undervisning utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Du är även van vid att använda relevanta digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
Som person har du ett professionellt förhållningssätt och värdesätter goda relationer. Du samarbetar väl med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar aktivt till en positiv och utvecklande arbetsmiljö på skolan.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Roslagsskolan är centralt belägen i natursköna Norrtälje, vilket skapar goda förutsättningar för ett varierat och verklighetsnära lärande genom närheten till natur, näringsliv och idrottsanläggningar. Skolan har cirka 500 elever i årskurs 7-9, organiserade i fyra arbetslag.
Verksamheten drivs av omkring 65 engagerade medarbetare, varav närmare 40 är pedagoger med hög ämneskompetens och starkt fokus på kvalitet i undervisningen. Tillsammans skapar vi en stimulerande och inkluderande lärmiljö som främjar elevernas kunskapsutveckling.
På Roslagsskolan värdesätts varje funktion, och vi arbetar som ett sammansvetsat team i nära samverkan med våra elever för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik skolgång.
Vår vision är:
Lärande, trygghet och trivsel
Roslagsskolans vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin kunskapsutveckling. Eleverna ska uppleva sig trygga och alla ska trivas i skolan. Vi på skolan arbetar efter ledorden Lärande, Trygghet och Trivsel, tre ord som visar oss riktningen och som alla är beroende av varandra.
Vi har en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling och har som motto på skolan, att alla på skolan, personal och elever arbetar utifrån "Mitt bästa för allas bästa", ett holistiskt perspektiv.
Lärande - Alla ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
För att nå dit håller undervisningen hög kvalitet, är varierande och anpassad efter elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar. Undervisningen utgår från beprövad erfarenhet och forskning och vi prövar oss fram för bästa resultat. Målen och kriterierna är tydliga och personalen har höga förväntningar på eleverna.
Trygghet - Alla elever ska uppleva sig trygga på Roslagsskolan
För att nå dit ska vi erbjuda eleverna ett stöttande, stimulerande och engagerande miljö. Skolan ska arbeta relationellt med elever och engagera sig i elevens hela skolsituation. Vi har gemensamma ordningsregler som är väl implementerade för att uppnå ordning och reda samt en god studiemiljö. Skolan är mobilfri.
Trivsel - Alla elever ska trivas på Roslagsskolan
För att nå dit arbetar vi för att skolans klimat ska präglas av glädje, gemenskap, engagemang, goda relationer, respekt för varandra och våra medmänniskor och en "Roslagsanda" där vi bryr oss om varandra.
"Mitt bästa för allas bästa" - Genomsyrar förhållningssättet på Roslagsskolan och innebär att vi alla på skolan alltid försöker göra vårt bästa.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare vid uppvisande av lärarlegitimation
Omfattning: 60-100% beroende på behörighet
Tillträde: 2026-08-10
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
