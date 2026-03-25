Lärare i tyska
Pops Academy består av tre grundskolor från årskurs 4 till 9. Skolorna delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Musik, sång och dans kombineras med kvalitativ undervisning, studiero och tydliga strukturer. Pops Academy finns i Stockholm, Umeå och Örebro och är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare i TYSKA
Pops Academy Karl Johan är en skola där vi genom musik, kreativa arbetssätt och tydlig akademisk struktur väcker nyfikenhet och motivation. En skola där elever får skapa, samarbeta och framträda - samtidigt som de utmanas att nå höga kunskapsmål.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som har behörighet och erfarenhet av att undervisa i tyska åk 6-9.
Tjänsten är ett vikariat på c:a 50%. Hos oss får du arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor som tillsammans med eleverna hittar nya vägar att lära och förstå sin omvärld och där digitalisering är en naturlig del av lärandet. Publiceringsdatum2026-03-25Profil
Vi tänker att du är kreativ, ansvarstagande och nytänkande som person. Du är engagerad i ditt uppdrag och har förmåga att engagera andra. Du har en professionell framtoning i bemötande av såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Tveka inte att skicka in din ansökan eller kontakta oss för vidare samtal.
Om skolan
Vi är en skola och en plats för lärande som existerar i samklang med det samhälle vi alla möter dagligen. Skolan ligger i centrala Örebro och bedriver sedan starten 2000 Örebros musikklasser med 550 elever i årskurs 4-9. Det är en härlig upplevelse att kliva in på skolan och mötas av så mycket positiv kraft, kreativitet och energi från alla våra elever och medarbetare. På Pops Academy Karl Johan sker lärandet i en miljö av nyfikenhet med positiva förväntningar på omvärlden och den föränderliga värld vi lever i. Vi använder de digitala verktygen för att nå en högre måluppfyllelse, att variera och individanpassa undervisningen samt inspirera elever på alla nivåer. Ett varierat arbetssätt väcker lust att lära och lockar fram nyfikenhet och tilltro hos eleverna. Att tro på sig själv och lita till sin egen förmåga är den bästa grunden för ett livslångt lärande.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat. Tillträde augusti 2026
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor rektor Lena Boström på telefon 019-209261. eller mailadress lena.bostrom@popsacademy.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Pops Academy Jobbnummer
9819808