Lärare i tyska
Mönsterås kommun, Parkskolan / Grundskollärarjobb / Mönsterås
2026-01-19
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
Mönsterås kommun, Parkskolan i Mönsterås
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Tjänsten är på 20% och omfattar undervisning i åk 6-7. I nuläget, arbetstid tisdag-onsdag eftermiddag samt fredag förmiddag. Rekrytering sker löpande och tillsättning av tjänsten sker därmed så snart det är möjligt.
Det kan komma att bli aktuellt med förlängning av tjänsten.
Tjänsten innebär arbete och tillhörighet i ett arbetslag 7-9, samt samarbete med skolans övriga arbetslag och mentorer. Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.Kvalifikationer
Vi söker legitimerade lärare i tyska. Om du även har behörighet i annat ämne kan detta inför kommande terminer och läsår påverka omfattningen på tjänsten.
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300292".
Detta är ett deltidsjobb.
Mönsterås kommun (org.nr 212000-0720)
Mönsterås kommun, Parkskolan
Rektor Parkskolan
Sara Brogård Sara.brogard@monsteras.se 010-353 78 62
9691698