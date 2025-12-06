Lärare i Tyska
Svalövs Montessori söker en lärare Tyska till årskurs 6-9.
Som lärare i tyska ingår du i ett av Storskolans lärarteam, 6-7 eller 8-9. På Storskolan har vi 110 elever. Undervisningen i moderna språk utgår på Svalövs Montessori från tanken att både språket, dess kultur och länder ska komma till eleverna. Vi undervisar upplevelsebaserat.
Tjänsten är på 40%, vilket betyder att du som anställd är parlärare den undervisningstid som du inte undervisar i tyska.
Vi söker dig med erfarenhet av undervisning och betygssättning i Tyska. Du bör ha lärarlegitimation och behöver ha erfarenhet av att undervisa. Känner du dessutom till Montessorpedagogiken är det ett plus.
Svalövs Montessori har funnits sedan 1976 och vi är idag ett tydligt alternativ med positiv tro på upplevelsebaserat lärande. Vi är en ekonomisk föreninge, ett s.k. föräldrakooperativ, helt utan vinstuttag. Idag finns drygt 330 barn från förskolan till och med högstadiet. Vi är en skola med mycket goda förutsättningar att ge våra barn den start i livet alla barn förtjänar. Hos oss är barnens intresse, lust och glädje utgångspunkten för deras lärande. Arbetet på skolan präglas av en helhetssyn på livet.
Vi intervjuar löpande och undanber oss alla rekryteringsföretags erbjudanden om hjälp - eftersom det är en montessorifilosofi, att hjälp mig inte klara det jag rimligen klarar själv!.
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
