Lärare i textilslöjd, Västervångskolskolan
2026-04-09
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Västervångsskolan tillhör Tätort Nordväst som leds av en områdesrektor tillsammans med biträdande rektorer, administrativ chef och kökschef. Vårt mål är att skapa en röd tråd från förskola till skola. I vårt rektorsområde sätter vi elevernas lärande och arbetsglädje i fokus och har höga förväntningar på våra elever och varandra. Tätort Nordväst har startat upp ett värdegrundsprojekt och arbetar utifrån fem värdeord: Tillit, glädje, trygghet, gemenskap och allas lika värde. Västervångskolan är en modern F-9 skola där elever och pedagoger tillsammans varit drivande och delaktiga i att inreda skolan utifrån ett inkluderande pespektiv. Skolan ligger i en expanderande del av Trelleborg och hos oss har ca 900 elever sin arbetsplats. I anpassad grundskola på Västervångsskolan går elever som läser inriktning ämne. Den anpassade grundskolan är lokalt integrerad på Västervångsskolan och är uppdelad i åldersblandade grupper. Du välkomnas av ett glatt gäng med god sammanhållning. Vi hjälper varandra i alla lägen och vi har nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter och kompetensutveckling.Dina arbetsuppgifter
Som textillärare på Västervångskolan kommer du att spela en avgörande roll i att inspirera och utbilda våra elever inom textilslöjd. Ditt ansvar kommer att omfatta följande områden: Planera och genomföra lektioner som stimulerar kreativitet och lärande inom textilämnet. Utveckla kursmaterial och övningar som är anpassade efter elevernas olika behov och nivåer. Bedöm och utvärdera elevernas prestationer och ge konstruktiv feedback för att främja deras utveckling. Skapa en inkluderande och positiv lärandemiljö som uppmuntrar till samarbete och respekt. Delta i skolans utvecklingsarbete och samarbeta med kollegor för att ständigt förbättra utbildningen. Vara del av ett mentorsteam i en klass i högstadiet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i textilslöjd eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. God pedagogisk förmåga och en förståelse för olika lärstilar som gör att du kan anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. Du är engagerad och kan främja elevens kreativitet och praktiska färdigheter samt skapa en positiv och stödjande lärmiljö. Du är en god kommunikatör och samarbetar bra med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du brinner för att dela din kunskap och erfarenhet inom textilslöjd. Din förmåga att inspirera och motivera elever kommer att var central i vår strävan att erbjuda högkvalitativ utbildning.Anställningsvillkor
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
