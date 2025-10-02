Lärare i textilslöjd
2025-10-02
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Som lärare i textilslöjd arbetar du med elever från år 2 tom år 6.Du har ett nära samarbete med lärare i trä-och metallslöjd, samt övriga lärare i andra årskurser. Du är väl förtrogen med läroplanen i slöjd, och har ett salutogent förhållningssätt på våra elever, och du arbetar för alla elevers rätt att få lyckas.
Du arbetar språkinriktat i dina ämnen.Kvalifikationer
Du är utbildad i textilslöjd och innehar lärarlegitimation i ämnena. Du är van att arbeta tillsammans med andra och att hitta lösningar för att nå resultat.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
