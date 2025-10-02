Lärare i textilslöjd

Älmhults kommun, Grundskolan / Grundskollärarjobb / Älmhult
2025-10-02


Visa alla grundskollärarjobb i Älmhult, Osby, Östra Göinge, Ljungby, Markaryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Grundskolan i Älmhult

Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!

Publiceringsdatum
2025-10-02

Arbetsuppgifter
Som lärare i textilslöjd arbetar du med elever från år 2 tom år 6.Du har ett nära samarbete med lärare i trä-och metallslöjd, samt övriga lärare i andra årskurser. Du är väl förtrogen med läroplanen i slöjd, och har ett salutogent förhållningssätt på våra elever, och du arbetar för alla elevers rätt att få lyckas.

Du arbetar språkinriktat i dina ämnen.

Kvalifikationer
Du är utbildad i textilslöjd och innehar lärarlegitimation i ämnena. Du är van att arbeta tillsammans med andra och att hitta lösningar för att nå resultat.

ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281690/2025".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Älmhults kommun (org.nr 212000-0647)

Arbetsplats
Älmhults kommun, Grundskolan

Kontakt
Rektor
Anna Wilhelmsson Hallum
anna.wilhelmsson-hallum@almhult.se
0476-55503

Jobbnummer
9538058

Prenumerera på jobb från Älmhults kommun, Grundskolan

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Älmhults kommun, Grundskolan: