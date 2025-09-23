Lärare i textilslöjd
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Arbetsplatsen
Rektorsområdet Trelleborg Tätort Centrum består av Liljeskolan F-9, Granlunda och Solrosens förskola.
Området leds av en rektor tillsammans med fyra biträdande rektorer och en administrativ chef.
Liljeskolan är en F-9, som har en högstadiedel med ca 500 elever. Vi skapar verktyg för framtidskompetenser. IT kommer alltmer att vara ett pedagogiskt lärverktyg och vi satsar på att höja pedagogernas kompetens i takt med framtidens krav och möjligheter. Vi har en väl fungerande verksamhet. Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning. Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt.
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård. Vi har särskild personal som sköter utredningar gällande kränkande behandling och frånvaro. Vi har varje vecka särskild tid avsatt för skolutveckling i ämnesgrupper.
Skolan ligger centralt med goda pendlingsmöjligheter.

Dina arbetsuppgifter
Som lärare kommer du att undervisa våra elever i textil slöjd och eventuellt ett annat ämne för åk 3-9. Du skapar, tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, en god lärmiljö för varje elev. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det förtydligade ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen för grundskolan. Det innebär att du tillsammans med rektor och övriga kollegor leder och utvecklar vardagen i skolan för ökad måluppfyllelse.
Antar du utmaningen att vara med och utveckla en framgångsrik skola, då är du den vi söker. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i textilslöjd och eventuellt ett annat ämne för åk 3-9.
Vi ser gärna att du är erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Du brinner för ditt läraruppdrag och har med dig goda idéer om hur vi kan utveckla undervisningen, tar del av aktuell forskning och står redo att driva detta tillsammans med ditt team! Du är handlingskraftig, öppen för förändring, har lätt för att få med andra och inspirerar till nytänk.
Som person är du utvecklingsinriktad och har god kommunikativ förmåga samt även förmågan att se helheter. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Du är en kreativ medarbetare som kan erbjuda eleverna goda lärmiljöer, skapar goda relationer och har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på mellan 50-100%. Det finns eventuellt möjlighet till förlängning.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via e-post eller brev. Vi tillämpar löpande urval så vi ser gärna att du skickar din ansökan snarast.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
