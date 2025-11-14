Lärare i slöjd
2025-11-14
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Engagerad lärare i slöjd sökes till Storkskolan i Blentarp.
Vill du vara med och forma framtidens kreativa och nyfikna elever? Vi söker dig som är engagerad, flexibel och strukturerad, med en stark vilja att skapa meningsfulla lärandesituationer där eleverna får växa både som individer och som skapande människor.Om tjänsten
Vi söker en lärare i slöjd (trä/metall och/eller textil) till vår skola. Tjänstens omfattning är 60100%, med möjlighet att kombinera slöjd med andra ämnen beroende på din behörighet och intresse.
Som slöjdlärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i enlighet med gällande styrdokument (Lgr22). Du skapar en trygg och inspirerande lärmiljö där eleverna får utveckla sin kreativitet, problemlösningsförmåga och sitt ansvarstagande.
Vill du vara en del av en skola där relationer, kreativitet och lärande möts?
Skicka in din ansökan redan idag. Kanske är du vår nya "Superstork"?Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har behörighet att undervisa i slöjd (både trä- och metall + textil är meriterande)
Har förmågan att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Är engagerad i ditt ämne och ser slöjden som en viktig del av elevernas helhetsutbildning.
Är flexibel och ser möjligheter i att samarbeta över ämnesgränser.
Är strukturerad och tydlig i din undervisning, med fokus på elevernas lärande och progression.
Har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett positivt och professionellt kollegium.
Erfarenhet av utomhuspedagogik är meriterande
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
