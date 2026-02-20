Lärare i särskild undervisningsgrupp
Hyllinge skola söker en speciallärare/lärare med uppdrag att bygga upp en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurserna 1-5. Som ansvarig lärare planerar, leder och följer du upp elevernas stödinsatser på ett vis som skapar optimala förutsättningar för varje elevs lärande. I ditt uppdrag ingår att arbeta i samverkan med lärare och speciallärare på låg- och mellanstadiet samt med skolans elevhälsopersonal.KvalifikationerDina personliga egenskaper
Vi söker en kandidat med ett stort engagemang för att alla elever ska lyckas. Du arbetar på ett strukturerat vis med utgångspunkt i en tydliggörande pedagogik där du skapar en inkluderande lärmiljö för eleverna. Ditt ledarskap är tryggt och lugnt. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och har en stark drivkraft att samverka för elevernas bästa. Du har en god social kompetens och är bra på att samarbeta.
Vi söker en kandidat med följande behörighet och erfarenhet:
* Behörig och legitimerad speciallärare/lärare med inriktning mot låg- och mellanstadiet.
* Ämnesbehörighet i svenska och matematik, om möjligt till och med årskurs 6.
* Erfarenhet av undervisning i en särskild undervisningsgrupp.
* Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp särskilt stöd till elever.
Det är meriterande om kandidaten uppfyller nedanstående:
* Specialpedagogisk kompetens.
* Erfarenhet av att leda arbetet i en särskild undervisningsgrupp.
* Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i flera teoretiska ämnen, om möjligt till och med årskurs 6.
* Erfarenhet av att arbeta med tidig läs- och skrivundervisning utifrån vetenskapligt förankrade metoder.
