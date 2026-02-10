Lärare i särskild undervisningsgrupp
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Hyllinge skola är en F-9-skola med omkring 480 elever i Åstorps kommun. Hyllinge skola är Åstorps kommuns största grundskola och ligger i tätorten Hyllinge. I årskurserna F-6 har vi två klasser i varje årskurs och på högstadiet har vi tre klasser i varje årskurs. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar samt en nybyggd fritidsgård som finns tillgänglig under skoltid.
Hyllinge skola söker en lärare med uppdrag att bygga upp en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurserna 1-5. Som ansvarig lärare leder, planerar och följer du upp elevernas stödinsatser på ett sätt som skapar optimala förutsättningar för varje elevs lärande. Du kommer att undervisa elever i grupp och enskilt. I ditt uppdrag ingår att arbeta i samverkan med lärare och speciallärare på låg- och mellanstadiet samt med skolans elevhälsopersonal.KvalifikationerDina personliga egenskaper
Vi söker en kandidat med ett stort engagemang för att alla elever ska lyckas. Du arbetar på ett strukturerat vis med utgångspunkt i en tydliggörande pedagogik där du skapar en inkluderande lärmiljö för eleverna. Ditt ledarskap är tryggt och lugnt. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och har en stark drivkraft att samverka för elevernas bästa. Du har en god social kompetens och är bra på att samarbeta för att lösa skolans uppdrag.
Vi söker en kandidat med följande behörighet och erfarenhet:
* Behörig och legitimerad lärare med inriktning mot låg- och mellanstadiet.
* Ämnesbehörighet i två av tre kärnämnen.
* Erfarenhet av undervisning i särskild undervisningsgrupp.
* Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp särskilt stöd till elever.
Det är meriterande om kandidaten uppfyller nedanstående:
* Behörig och legitimerad speciallärare/specialpedagog.
* Erfarenhet av att leda arbetet i en särskild undervisningsgrupp.
* Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fler teoretiska ämnen.
* Erfarenhet av att arbeta med tidig läs- och skrivundervisning utifrån vetenskapligt förankrade metoder.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
