Lärare i NO till Klingsborgsskolan
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2025-08-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Klingsborgsskolan är en årskurs 7-9 skola som ligger i stadsdelen Klingsberg mellan Hageby och centrala Norrköping. Vi har mycket spännande saker på gång och vi söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa in i framtiden.
Klingsborgsskolan är nyrenoverad med lokaler som invigdes 2020 och vi är stolta över de lokaler vi förfogar över. Vi har under läsåret 2025/2026 tolv klasser fördelat i grundskolans årskurs 7-9. Utöver grundskolan så finns även anpassad grundskola på enheten.
Klingsborgsskolan har deltagit i projektet "Samverkan för bästa skola". Det är ett projekt som regeringen givit Skolverket i uppdrag att genomföra i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.
Under vårterminen 2018 genomfördes en omfattande analys och kartläggning av behovet på skolan som mynnade ut i en skräddarsydd åtgärdsplan att utgå ifrån för att genomföra förändringar och förbättringar för att nå önskat resultat. Även om projektet avslutades under vårterminen 2021 så fortgår utvecklingsarbete i egen regi. Det är en stor satsning som vi är stolta över att fått vara en del av.
På länken kan du läsa mer om projektet: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
Nu söker vi efter en engagerad lärare i NO som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som lärare på Klingsborgsskolan ansvarar du för undervisning och planering i ditt ämne och även samarbete med andra kollegor kring elevernas kunskapsutveckling.
Du deltar aktivt i skolans, arbetslagets och ämneslagets olika gemensamma uppgifter där du bidrar med dina egna idéer och erfarenheter. Mentorskap ingår i tjänsten där du och din kollega tillsammans ansvarar för cirka 28 elever.
Vi är en mångkulturell skola där undervisningen är anpassad mot ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och lektionerna utformas utifrån en gemensam lektionsstruktur.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i NO inom årskurs 7-9. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning samt mentorskap i högstadiet. Ett krav för tjänsten är även att du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi är en skola som står inför positiva förändringar och vi söker dig som tycker om att arbeta med utvecklings- och förbättringsfrågor. Du tycker att det är roligt att lära dig nya saker och ser möjligheter i förändringar.
Som person är du en naturlig ledare som skapar engagemang och delaktighet runtomkring dig. Det är av stor betydelse att du lätt skapar kontakter och underhåller relationer med elever och kollegor.
Du har god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt och kan anpassa sättet att förmedla kunskap till mottagaren.
Då vi jobbar med människor ser vi att du trivs med att den ena dagen inte är den andra lik och att du lätt kan anpassa sig till ändrade omständigheter. Vidare ser vi även att du är driven och uthållig i att sträva mot uppsatta mål trots utmaningar längs vägen.
Vidare är du duktig på att organisera och planera ditt arbete.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 Oktober
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 31 augusti
Kontakt: Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du rektor Charlotte Starck, 011-15 60 91, charlotte.starck@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9457305