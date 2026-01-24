Lärare i Naturturism
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare i Naturturism
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan. Du är aktiv i relationsskapande aktiviteter och bidrar till god trivsel och trygghet för våra elever.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever. Du blir del av ett team som ständigt arbetar med utveckling av undervisning och skolverksamheten.
Du kommer att undervisa inom ämnena Naturturism och Aktivitetsledarskap.
Den röda tråden inom inriktningen är personlig utveckling och ledarskap där olika miljöer och aktiviteter är verktyg för att uppnå ett lärande som gör varje individ redo för ett framtida yrke, direkt efter gymnasiet eller efter fortsatta studier.
Arbetet som lärare inom Naturturism kan innebära resor till olika delar av landet samt övernattning under olika årstider. Tjänsten är en timanställning på ca 20-30%.
Realgymnasiet i Karlstad erbjuder studier på Naturbruksprogrammet inriktningarna Djurvård, Hästhållning och Naturturism. Dessutom erbjuder vi utbildning till maskinförare på Bygg- och anläggningsprogrammet.
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom Naturturismbranschen som guide, ledare, instruktör eller liknande.
• Utbildning inom branschområdet.
Det är meriterande med lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning inom ämnet.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt, är en självklar ledare och arbetar med en tydlig struktur och framåtanda.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad! Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
