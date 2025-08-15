Lärare i moderna språk, åk 6
2025-08-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Umeå Montessoriskola är den lilla skolan med det stora hjärtat. Skolan välkomnar olikhet, hos oss får du vara dig själv. Vi tror att trygghet och självständighet är förutsättningar för ett lustfyllt lärande.
Umeå Montessoriskola är en fristående F-6 skola belägen mitt i den vackra skulpturparken på Umedalen. Här möts våra elever av öppna ljusa lokaler i en stimulerande miljö.
Skolan är ett personalkooperativ med engagerade och drivna medarbetare. Skolan har funnits i flera år men kooperativet startade 14 augusti 2017.
Vi söker nu en lärare, moderna språk för 6, läsåret 2025/2026. Önskvärt vore om du är lärare i spanska men även fransk eller tyska fungerar. Tjänsten gäller ej digital undervisning.
På vår skola får eleven frihet med ansvar då vår verksamhet inspireras av Montessoripedagogiken. Montessoripedagogiken ger oss möjlighet att se varje elevs unika behov och egna drivkraft att lära. Utifrån den kraften utformar vi undervisningen på så sätt att det skapar nyfikenhet och ett lärande för livet. Publiceringsdatum2025-08-15Profil
Du är lärare, väl förtrogen med läroplan och uppdrag.
Du har god samarbetsförmåga, lätt att skapa relationer och samverka med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder dig fantastiska elever, engagerade kollegor, fina lokaler, stor möjlighet till påverkan och utveckling samt ett nära samarbete med fritids.
Ansökan skickas till maria.viksten@umeamontessoriskola.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
E-post: maria.viksten@umeamontessoriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i moderna språk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå montessoriskola ek. för.
, http://www.umeamontessoriskola.se/
Sufflörgränd 14 (visa karta
903 64 UMEÅ Arbetsplats
Umeå montessoriskola ek för Jobbnummer
