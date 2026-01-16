Lärare i matematik/NO 7-9
Högsby kommun, 6- 9 Fröviskolan / Grundskollärarjobb / Högsby Visa alla grundskollärarjobb i Högsby
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Du kommer att undervisa i matematik samt i NO-ämnena, främst fysik. Därtill ingår sedvanliga läraruppgifter. Mentorskap ingår.Kvalifikationer
* Lärarlegitimation med behörighet i att undervisa i matematik samt NO-ämnen.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt.
Svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel och strukturerad. Du har lätt för att skapa goda relationer med människor. Du trivs med ansvar och har en lösningsorienterad syn, samt en förmåga att prioritera och planera ditt arbete.
