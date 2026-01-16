Lärare i matematik/NO 7-9

Högsby kommun, 6- 9 Fröviskolan / Grundskollärarjobb / Högsby
2026-01-16


Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!

Publiceringsdatum
2026-01-16

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i matematik samt i NO-ämnena, främst fysik. Därtill ingår sedvanliga läraruppgifter. Mentorskap ingår.

Kvalifikationer
* Lärarlegitimation med behörighet i att undervisa i matematik samt NO-ämnen.

Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt.

Svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.

Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel och strukturerad. Du har lätt för att skapa goda relationer med människor. Du trivs med ansvar och har en lösningsorienterad syn, samt en förmåga att prioritera och planera ditt arbete.

ÖVRIGT
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentligaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.

När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299615".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Högsby kommun (org.nr 212000-0688)

Arbetsplats
Högsby kommun, 6- 9 Fröviskolan

Kontakt
Rektor
Jenny Ramsner Joelsson
010-356 52 04

Jobbnummer
9687237

