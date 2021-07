Lärare i Ma/NO till särskild undervisningsgrupp Arken - Örnsköldsviks kommun - Grundskolelärarjobb i Örnsköldsvik

På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.Den särskilda undervisningsgruppen Arken är till för att förstärka hemskolans insatser för elever i behov av särskilt stöd.Gruppen består av pedagoger som erbjuder en väl anpassad studiegång där ett individanpassat arbetssätt är i fokus. Arbetet sker utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och med ett lösningsinriktat perspektiv där bemötandet och förhållningssättet är av största vikt. I gruppen studerar elever i behov av anpassningar inom autismspektrat samt elever med långvarig problematisk skolfrånvaro.2021-07-07Du kommer att undervisa i matematik och NO i årskurserna 7-9 och kommer tillsammans med kollegor ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt med hemskolan och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans i arbetslaget planera, genomföra och följa upp undervisning.Vi söker dig med lärarexamen med ämnesbehörighet i matematik och NO för grundskolans senare del.Du är bra på att samarbeta och har samtidigt förmåga att handla självständigt. Vi värdesätter att du har idéer, humor och värme i ditt arbete men samtidigt en tydlighet och förmåga att skapa god struktur samt sätta gränser. Det är viktigt att du har ett genuint intresse för ungdomar med en mångfacetterad problematik. Vidare är förmågan och erfarenheten av att skapa goda relationer till pedagoger, elever och vårdnadshavare något vi värderar högt.Vi ser gärna att du har en bakgrund och kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Du är trygg och tydlig i din yrkesroll.