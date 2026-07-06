Lärare i Ma/No åk 7-9, Hagaskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Grundskollärarjobb / Varberg Visa alla grundskollärarjobb i Varberg
2026-07-06
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden. Tjänsten är på Hagaskolan som ligger centralt i Varberg, nära tågstationen. Skolan rymmer 500 elever i årskurs F-9. Skolan erbjuder en varierad utemiljö som möjliggör lek och rörelse.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande. Genom att planera, genomföra och följa upp din undervisning ger du eleverna förutsättningar att växa utifrån sina unika behov och mål.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tillsammans tar ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal ges förutsättningar att växa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Undervisning i åk Ma/No i åk 7-9
• Planera, leda och utvärdera undervisningen utifrån styrdokument och valda didaktiska strategier.
• Möta varje elev i sin kunskapsprogression och stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom ett professionellt ledarskap.
• Utveckla stimulerande lärmiljöer som uppmuntrar till lärande, delaktighet och elevinflytande.
• Verka för en helhetssyn kring elevens skoldag genom nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
• Delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidra till ett formativt förhållningssätt i den pedagogiska vardagen.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för läraryrket och ser det som ett meningsfullt uppdrag att göra skillnad för barn och unga. Du är en trygg pedagogisk ledare som med värme och tydlighet ger vägledning och skapar den struktur som krävs för en trygg lärmiljö. För dig är samverkan med kollegor en förutsättning för framgång; du samarbetar prestigelöst för att tillsammans med andra utveckla verksamheten.
Du är skicklig på att bygga relationer och skapar förtroendefulla kontakter med både elever och vårdnadshavare. Du har en god fingertoppskänsla för gruppen, är flexibel, har didaktisk förmåga och anpassar dina metoder utifrån elevernas olika behov, kunskapsprogression och dagsform.
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i Ma/No för åk 7-9.
• Har förmåga att vila din undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
• Uppvisar skicklighet i att planera och följa upp verksamheten systematiskt utifrån givna ramar.
• Har god bedömningsförmåga för att följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
• Har tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg/
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Elisabeth Thelne elisabeth.thelne@varberg.se +46768088067 Jobbnummer
9992995