Lärare i jazz- och poppiano
2025-08-20
Vi söker dig som kan undervisa i piano deltid 'för tonåringar och vuxna. Genrer: jazz, men även pop och rock.
OBS! Du ska ha GODA kunskaper i jazz piano och kunna undervisa i alla nivåer, från enkel blues till avancerade bebop riff och improvisation!
Du ska känna till skalteorin bakom jazz ackord.
Du behöver även känna till hur man kompar med t.ex. drop 2 voicings och överlagringar. Du behöver erfarenthet av att själv spela i genren - skicka dina videos med ansökan!
Du fakturerar oss för dina arbetade timmar. Ersättning enligt överenskommelse.
Undervisningen sker mitt i stan på Gästrikegatan 13, i vår lokal.
Skicka CV, referenser och inspelningar där du spelar.
Välkommen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: cesabkontakt@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i piano". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Creative Enterprises Sweden AB
(org.nr 559462-0360), http://musikskolanstockholm.se
Gästrikegatan 13 (visa karta
)
113 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Musikskolanstockholm.se Kontakt
Adam Skinner cesabkontakt@gmail.com Jobbnummer
9466315