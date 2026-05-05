Lärare i IT ämnen och delansvar för APL.
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Örebro Visa alla gymnasielärarjobb i Örebro
2026-05-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Örebro
, Nacka
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Motala
eller i hela Sverige
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet i Örebro är en attraktiv skola med 3 starka program och drygt 150 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker en engagerad yrkeslärare/lärare till El- och energiprogrammet!
Vi söker dig som är utbildad lärare/yrkeslärare på gymnasienivå. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Vidare har du lätt att skapa förtroende med elever och är van att ha föräldrakontakter. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.
Är du en person som trivs i mötet mellan teknik och människor? Vill du vara med och forma nästa generations nätverkstekniker, datortekniker, supporttekniker och teknisk säljare. Vi på NTI Gymnasiet Örebro söker nu en yrkesläraret/lärare som vill ta ett helhetsansvar för både undervisning och våra elevers utveckling ute i arbetslivet.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
I den här rollen kombinerar du praktisk och teoretisk undervisning med ett viktigt uppdrag som APL-ansvarig. Du blir en nyckelperson i att knyta samman skolan med branschen och säkerställa att våra elever får en utbildning i framkant.
Dina främsta undervisningsområden inkluderar:
Nätverk & Kommunikation: Du undervisar i kurser/ämnen som Kommunikationsnät, Nätverksteknologier samt Dator- och kommunikationsteknik.
Support & Samordning: Du vägleder eleverna i Datorsamordning och support, där fokus ligger på allt från felsökning till kundbemötande.
Du håller även i de viktiga baskurserna/ämnen Elteknik och Energiteknik.
Ditt ansvar för APL
En central del av tjänsten är ansvaret för elevernas Arbetsplatsförlagda lärande (APL). Du arbetar tätt tillsammans med skolans APL-grupp för att:
Tillsammans kvalitetssäkra och besöka praktikplatser.
Matcha elev med rätt företag.
Hålla en nära dialog med handledare ute i arbetslivet för att följa upp elevernas framsteg.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom el, energi eller IT/nätverk. Kanske arbetar du i branschen idag och vill växla spår till pedagogiken, eller så är du redan legitimerad yrkeslärare/lärare.
Vi värdesätter att du:
Har förmågan att förklara komplex teknik på ett begripligt sätt.
Är strukturerad och trygg i din roll som vuxen förebild.
Har ett brett kontaktnät inom branschen (eller en vilja att bygga ett).
Är en lagspelare som gillar att samverka med kollegor i APL-frågor.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start 17 augusti 2026. Placeringsort är Örebro.Har du frågor, kontakta gärna rektor Andreas Holm, 072274293
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
703 41 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
NTI -Andreas Holm andreas.holm@ntig.se Jobbnummer
9891135