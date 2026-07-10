Lärare i fritidshem till Vikingaskolan
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde / Förskollärarjobb / Gävle Visa alla förskollärarjobb i Gävle
2026-07-10
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vikingaskolan är en F-6 skola som ligger i stadsdelen Bomhus och tillhör Lillhagen rektorsområde. I Lillhagen rektorsområde arbetar vi utifrån våra prioriterade mål; kunskap, värdegrund och elevhälsoarbete.
Vi är en treparallell skola med ca 480 elever. Vi strävar efter att vara en skola med en stark lärandekultur där det kollegiala lärandet, med samplanering och sambedömning är i fokus.
Skolan kännetecknas av goda kunskapsresultat och en social miljö som all personal och alla elever uppskattar, värnar om och hjälper till att bibehålla och förstärka.
Vi söker nu en engagerad lärare i fritidshem till Vikingaskolan med start höstterminen 2026 1/10. Vill du vara en del av vårt kollegium, varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Skulle du vilja ha ett meningsfullt arbete med engagerade och stöttande kollegor? Drivs du samtidigt av att inspirera, leda och motivera elever med goda förutsättningar? Bra, då kan vi ha jobbet för dig. Kom och gör Gävles tillsammans med oss!
Du kommer att ansvara för planering och undervisning i fritidshemmet. I arbetet ingår även genomförande och utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet
• Du är förtrogen med, och har kunskap om, läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet
• Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
• Du har kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.
För att lyckas i rollen är du:
• Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en naturlig förmåga att skapa trygghet och tillit i gruppen
• Samarbetsorienterad: Du samarbetar prestigelöst i arbetslaget och bidrar till en positiv och lösningsfokuserad arbetsmiljö. Du arbetar nära både skola och fritidshem för att skapa en helhet i elevernas dag
• Tydlig i ditt ledarskap: Du visar ett tydligt och tryggt ledarskap där du på ett naturligt sätt motiverar elever och skapar en miljö där de trivs och mår bra. Du är tydlig i din kommunikation och anpassar ditt förhållningssätt utifrån situation och målgrupp
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Åsa Englöf Åhlenius asa.englof_ahlenius@gavle.se Jobbnummer
9998875