Lärare i fritidshem till Tåby skola
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2026-06-30
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Är du lärare i fritidshem med inriktning mot idrott och skulle vilja arbeta med de yngsta barnen på en mindre enhet? Då kan det här uppdraget vara något för dig.
Vilka är vi?
Tåby skola ligger på Vikbolandet, cirka 15 km från Norrköpings tätort. Vi har en stor och kreativ skolgård med närhet till natur och skog, och ett nära samarbete med bland annat föreningsliv och kyrka. Vi är en F-5 skola med en klass i varje årskurs och cirka 115 elever. På vårt fritidshem med två avdelningar är cirka 100 elever inskrivna.
Tåby skola har ett välfungerande elevhälsoarbete där fokus ligger på elevers hälsa, mående och måluppfyllelse. Elevhälsoarbetet drivs av ett elevhälsoteam men all personal på skolan är delaktig i elevhälsan. Vi strävar efter att ge våra elever en kunskap och förberedelse för fortsatta studier, en stark tro på sig själva och en hög tilltro till deras egen förmåga.
Vi har också ett trygghetsteam bestående av personal från de olika arbetslagen och kurator. Varje klassrum är utrustad med smartboard och alla elever har tillgång till Chromebooks, även på fritidshemmet. På skolan arbetar vi i arbetslag för att utveckla och stötta varandra i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss på Tåby skola kommer du att ansvara för undervisningen i fritidshemmet och genomföra aktiviteter tillsammans med fyra andra lärare i fritidshem. Du kommer också att samarbeta med skolans lärare, elevhälsoteam och elevresurser. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg och stimulerande lärandemiljö skapas för alla elever.
I det här uppdraget ansvarar du också för idrottsundervisningen och all annan undervisning i förskoleklass en dag/vecka. Under resten av skoldagarna är det en förskollärare som ansvarar för undervisningen, men du finns med i förskoleklassen som stöd till enskilda elever och resurs i klassrummet när du inte har tid för egen planering. Du är också rastvärd, håller i rastaktiviteter och äter pedagogiskt med elever.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och har B-körkort.
Du har erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser eller trauman och elever som på andra sätt utmanar och utvecklar dig i din roll som lärare.
Du är en tydlig ledare samt en god förebild som skapar trygghet i din omgivning och har lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du är flexibel och lösningsfokuserad och kan ställa om när dagen inte blir som planerad.
Du ser samarbete med andra professioner som en självklarhet och du vill vara med i utvecklingsarbetet, både för skolan och för dina ansvarsområden.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Längd på anställning: 2026-08-03 - 2027-01-31
Tillträdesdatum: 3 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Ramtid 6.00 - 18.30, men kvällsmöten till 20.00 förekommer ungefär en gång i månaden enligt kalendarium
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 3 augusti
Kontakt: Rektor Marie Johansson på 011-15 61 88, mailto:marie.johansson4@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9985314