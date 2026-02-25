Lärare i fritidshem till Ängaboskolan
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nu söker vi en lärare i fritidshem som vill arbeta tillsammans med oss på Ängaboskolan.
Ängaboskolan är en F-6 skola med drygt 350 elever. Skolan ligger i södra Alingsås och är belägen med närhet till både skog och sjö. Skolans lokaler är rymliga och möjliggör en variation av arbetsformer för både skola och fritidshem. Runt skolan byggnader finns en stor skolgård som uppmuntrar våra elever till olika rastaktiviteter såsom fotboll, basket, bandy, gagaboll och olika rollekar. Ängaboskolan har många gemensamma aktiviteter där området runt skolan utnyttjas.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa ett fritidshem där varje elev får växa, utvecklas och känna glädje i sitt lärande? Hos oss får du en viktig och meningsfull roll där närheten till både elever och kollegor gör det lätt att påverka, samarbeta och göra verklig skillnad.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla en undervisning som är tydligt förankrad i läroplanen. Tillsammans med dina kollegor skapar du en verksamhet där lärande, lek och trygghet går hand i hand, och där elevernas nyfikenhet, kreativitet och delaktighet står i centrum.
En del av ditt uppdrag är att använda rastverksamheten som en pedagogisk arena. Genom planerade och inkluderande rastaktiviteter bidrar du till att utveckla elevernas både kognitiva och sociala förmågor, stärka gemenskapen och skapa en aktiv och positiv skolmiljö. Du samverkar också med skolans rastvärdsgrupp och deltar i klassverksamheten för att skapa en röd tråd under elevernas dag.
Du är med och driver fritidshemmets pedagogiska utvecklingsarbete och deltar aktivt i kollegialt lärande. Tillsammans skapar ni en verksamhet som främjar goda relationer, samarbete och en trygg gemenskap där alla elever får möjlighet att lyckas. Här finns stora möjligheter att sätta din egen prägel, pröva nya idéer och vara med och forma framtidens fritidshem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i musik. Tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem eller annat pedagogiskt arbete är också en fördel. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen har du en stark pedagogisk förmåga och en god förståelse för att elever har olika förutsättningar och behov i sitt lärande. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har en god helhetssyn, ser samband och kan sätta ditt arbete i ett större sammanhang. Du är anpassningsbar och ser möjligheter i förändring och utveckling. Som person är du trygg och stabil, har gott omdöme och förmåga att göra väl avvägda bedömningar i ditt arbete.
Du är också initiativrik, tar ansvar för att planera och genomföra aktiviteter och arbetar målmedvetet för att nå resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Ersättning

Enligt avtal.
