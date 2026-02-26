Lärare i fritidshem, Rödsta skola
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Pedagogjobb / Sollefteå Visa alla pedagogjobb i Sollefteå
2026-02-26
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Vi på Rödsta skola söker en inspirerande och engagerad fritidslärare med inriktning idrott som vill vara med och bygga upp och forma vår fritidsverksamhet. Är du en engagerad fritidslärare som brinner för att skapa en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet? Då kan det vara just dig vi letar efter!
Hos oss är förberedelsetid mellan de olika uppdragen en självklarhet. Som fritidslärare ligger din planeringstid förlagd under skoltid, både enskild och gemensam planeringstid i arbetslaget.
Rödsta skola är belägen på Ärtriksvägen, i närheten av Sollefteå sjukhus. På skolan går cirka 100 elever från förskoleklass till årskurs 3. Tillsammans arbetar vi för att alla elever ska få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt och redan från start satsar vi på tidiga insatser! Under nästa läsår kommer vi även att prioritera och utveckla vårt läsfrämjande arbete både under skoltid och på fritidshemmet. Utemiljön består av ett stort grönområde med plats för både fotboll, andra sporter och olika former av lek.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Du vill vara med och göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått under hela dagen. Under skoldagen finns du med som samverkande fritidslärare och i ditt uppdrag kommer det att ingå undervisning i idrott. Vi satsar även på meningsfulla raster med rastaktivter och du kommer att vara en av våra ansvariga, värdefulla rastvärdar.
Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen med utgångspunkt i läroplanen för fritidshemmet. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
I övrigt innebär arbetet att du ska fortsätta bidra till att Rödsta skola och fritidshem är en plats där varje elev vill vara, trivas och utvecklas för att nå sin fulla potential.
På eftermiddagarna bedriver fritidshemmet pedagogiska aktiviteter utifrån fritidshemmets läroplan del 4.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fritidslärare, med inriktning idrott som har ett positivt synsätt och tror gott om människor. Att förstå värdet i relationer med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor är troligen din främsta egenskap. Vidare är du en skicklig och engagerad fritidslärare som sätter fritidshemmets verksamhet som prioriterat område.
Att arbeta inkluderande och erbjuda våra elever tillgängliga lärmiljöer är en självklarhet för oss och det innebär att vi alltid eftersträvar en undervisning där alla elever ges förutsättningar att vara trygga, delaktiga och kunna lyckas utifrån sina behov.
Om du vill vara med och forma framtidens fritidshem och bidra till en skola där eleverna trivs och utvecklas, skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
Löpande urval och intervjuer kommer att ske under ansökningstiden, vänta därför inte med din ansökan.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor
Carina Nilsson 0620-68 22 59 Jobbnummer
9766226