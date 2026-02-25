Lärare i fritidshem Fryele skola
2026-02-25
Fryele skola är en F-6 skola med ett integrerat fritidshem som ligger ca 1 mil utanför Värnamo i en naturskön miljö på landet och har skog och vatten precis inpå knutarna.
Fryele skola är en F-6 skola med ett integrerat fritidshem som ligger ca 1 mil utanför Värnamo i en naturskön miljö på landet och har skog och vatten precis inpå knutarna.
Detta innebär att det finns stora möjligheter till undervisning och verksamhet utomhus. Skolan har ca 40 elever varav ca 20 är inskrivna på fritidshemmet.
Vi arbetar för ett positivt klimat där såväl elev som personal ska känna glädje att komma till skolan och fritids genom att arbeta med fokus på både gruppen och individen.Dina arbetsuppgifter
Under fritidsverksamheten, på morgnar och eftermiddagar, arbetar du på fritidshemmet där du tillsamman med övrig personal ansvarar för den pedagogiska planeringen av verksamheten/elevernas lärande på fritidshemmet.
Under skoldagen ansvarar du för något eller några praktiskt estetiska ämnen så som idrott eller bild. Du kan ha egen undervisning i grupp eller enskild undervisning med elev. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni planerar dagen tillsammans och samverkar på olika sätt för att skapa en trygg lärandemiljö för eleverna. Kvalifikationer
Lärarbehörighet med inriktning mot fritidshem.
Vi söker dig som har insikt i fritidshemmets uppdrag. Du utgår från varje elevs behov och förutsättningar i ditt arbete. Kunskap i lågaffektivt bemötande är önskvärt. Personlig lämplighet är avgörande vid tillsättning av tjänsten.
Körkort och tillgång till bil är ett krav. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Intervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fryele Skola Kontakt
Anna Lindsten 0370-377797 Jobbnummer
9764094