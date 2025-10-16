Lärare i fritidshem, Ersängsskolan
Ersängsskolan ligger på Östra Ersboda och är en mångkulturell F-9-skola som är uppdelad som flera mindre skolor.
Totalt finns det cirka 400 elever på skolan. Här finns även anpassad grundskola inriktning ämnesområden samt resursklasser för hela kommunen. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns fotbollsplan och äventyrslekpark. Våra engagerade pedagoger satsar på ett språkutvecklande arbetssätt med målet att alla ska klara kunskapskravet. Ersängsskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Följ med på en digital rundtur här!
Nu söker vi en lärare i fritidshem som vill bidra med en meningsfull och trygg vardag för våra elever!
Anställningsinformation
Anställningen avser ett vikariat, heltid, med planerad start 2026-01-07 till och med 2026-12-31.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att arbeta och undervisa i fritidshemmet, samverka i klass F-3 samt undervisa i idrott och hälsa för åk 1-2. I samverkan med övriga lärargrupper och resurspedagoger planerar du systematiskt, dokumenterar, genomför och följer upp elevernas behov och framsteg för att säkerställa en verksamhet som stödjer elevernas utveckling och lärande i enlighet med läroplanen för fritidshemmet, där hållbarhetsfrågor har en självklar plats.
Om dig
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och externa parter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad lärare i fritidshem med behörighet i idrott och hälsa
Lärarlegitimation/ansökt om lärarlegitimation
Erfarenhet av elever med annat modersmål än svenska
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom fritidshem
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
