Ale kommun, Nödingeskolan / Förskollärarjobb / Ale2021-04-09Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.I kommunen är vi cirka 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?Nödingeskolan är en F-3 -skola med drygt 410 elever. Skolan ligger centralt i Nödinge, dit det finns goda kommunikationer. Du tar dig hit från centrala Göteborg på cirka 15 min med pendeln. Vi på Nödingeskolan är inne i en IT-satsning samt fritidssatsning på det kooperativa lärandet och det kollegiala lärandet. Hela elevens skoldag är lika viktig. Vill du vara med och driva den framåt? Tveka inte att söka till oss.2021-04-09Du kommer att;vara drivande/ledande i planering, genomförande och utvärdering av fritidsverksamhetens olika delar utifrån aktuella styrdokument för fritidshemmet och aktuella utvecklingsområden på skolan.under skoltid samarbeta med ansvariga lärare och övrig fritidspersonal i arbetslaget kring upplägg och genomförande av lektioner.stötta elever i grupp och individuella elever under skoltid men också på fritidstiden.vi ser gärna att du åtar dig arbetsuppgiften att vara ansvarig för att planera aktiviteter under rasterna.Du är legitimerad fritidspedagog/lärare mot fritidshem.Du är genuint intresserad av fritidshemsutveckling och skolverksamheten.Vi behöver dig som;är professionell, ansvarstagande, engagerad och har god samarbetsförmåga,kan se varje elev och dess förmåga i gruppsammanhang,kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet och intresse för att lära,har höga förväntningar på elever och verksamheten,kan vara flexibel och kan förändra arbetssätt samt struktur beroende på i vilket sammanhang du befinner dig,kan skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.vi ser gärna att du tar egna initiativ och är självdriven i enheten men också i din egen utveckling, detta med skolledningens stöd.ÖVRIGTMånadslön. Individuell lönesättning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Ale kommun, Nödingeskolan5680453