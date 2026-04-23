Lärare i förskoleklass, Errarps skola
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Errarps skola är en F-6 skola med ca. 480 elever belägen i Skälderviken. Med skog och hav på gångavstånd har vi en fantastisk utemiljö att tillgå. Vi har ett bibliotek integrerat i skolan.
På Errarps skola utgår vi från team där alla involveras och bidrar. Trygghet, glädje och kunskap är för oss viktiga hörnstenar för att skapa god kvalité i undervisningen. Vi driver en framtidsinriktad skola där eleverna får förutsättningar att nå sin fulla potential för att möta sitt fortsatta liv. Med lärandet i fokus arbetar all personal tillsammans utifrån elevernas bästa!
1 plats(er).
Vi söker dig som brinner för ditt yrke och vill axla rollen som lärare och mentor i förskoleklass. Hos oss har du en nyckelroll i att lägga grunden för elevernas fortsatta lärande genom att skapa en miljö präglad av trygghet, studiero och lust att lära. Med ett tydligt ledarskap ser du till att varje elev blir sedd och motiverad, samtidigt som du tar ett aktivt ansvar för deras välmående och sociala utveckling. En central del av uppdraget är att bygga och upprätthålla tillitsfulla relationer med både elever och deras vårdnadshavare.
På Errarps skola arbetar vi i nära samarbete med kollegor från både skola och fritidshem. Vi värdesätter erfarenhetsutbyte och en stark teamkänsla, där det är en självklarhet att vi stöttar varandra i vardagen. Genom att prioritera det sociala mötet mellan pedagoger och arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt, tar vi tillsammans ansvar för skolans alla elever. Här hjälps vi åt att lösa utmaningar och konflikter för att skapa en trygg och stimulerande skolgång för varje barn.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du är relationsskapande och har ett tydligt elevfokus samt en god förmåga att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Du har kunskap och erfarenhet av arbete med den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen såsom Bornholmsmodellen och Fonomix. Du behöver också kunskap kring den tidiga matematikundervisningen.
Vidare är du en lagspelare som trivs med att arbeta i team och samarbeta nära med lärare i fritidshem. Du är en varm och tydlig ledare som bygger förtroendefulla och tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel, strukturerad och har ett stort engagemang för varje elevs utveckling.
Som stöd i din vardag har du energigivande arbetskamrater, ett elevhälsoteam (bestående av specialpedagog, lärare i specialteamet, skolsköterska, kurator, logoped och skolpsykolog), en IT- administratör med god datorkunskap, en supportande skolindentent och närvarande rektorer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Visstidsantställning
Erfarenhetskrav: Erfarenhet krävs
Omfattning: 100 % tjänst
från och med 2026-08-12 t.o.m. 2027-06-18
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Sökande kan komma att kallas till intervju innan ansökningstiden gått ut.
Arbetstillfällen: 1 tjänst
Kontaktperson: Anna Freij, rektoranna-karin.freij@engelholm.se
Telefonnummer 0431-87 000
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321383".
Detta är ett heltidsjobb.
